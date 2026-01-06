流感估下半月進入流行期

近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險；上週，類流感門急診就診計八萬二一六一人次，與前一週持平，鄰近的中、日、韓近三周有下降，但仍處在高點；疾管署發言人林明誠表示，預估下半月進入流感流行期，春節前後會達到高峰。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，依據疾管署監測資料顯示，二○二五年十二月二十八日到二○二六年一月三日類流感門急診就診計八萬二一六一人次，與前一週持平；另上週新增十一例流感併發重症病例及五例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本（2025-2026）流感季累計四一八例重症病例及八十三例死亡，其中重症病例以六十五歲以上長者（占六十四%）及具慢性病史者（占八十三%）為多，八十九%未接種本季流感疫苗。全球流感陽性率及活動度上升，鄰近國家中國、日本、韓國近三週呈下降趨勢，惟疫情仍高；亞、歐、北非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A（H3N2）。

疾管署說明，截至今年一月五日，公費流感疫苗接種數約六六二萬人次，全國疫苗尚餘約二十‧六萬劑，新冠疫苗接種累計約一百五十八‧三萬人次，其中Novavax疫苗接種約三‧八萬人次。另目前仍處呼吸道疾病好發季節，疾管署自今年一月一日起公費新冠疫苗已擴大提供全國滿六個月以上尚未接種之民眾接種直至二月二十八日止，現行提供接種之莫德納LP.8.1及NovavaxJN.1疫苗均安全有效，對於目前新冠病毒主流變異株都具保護效果，呼籲尚未接種新冠疫苗者，把握一月一日至二月二十八日擴大接種期間，儘速前往接種，及早提升保護力。

另，為使國內儲備疫苗能充份發揮效益，減少日後國人境外罹病之防疫風險與醫療資源負擔，疾管署釋出效期至今年一月三十一日之四價流行性腦脊髓膜炎疫苗（批號：AMVB039A）約三千劑，並宣布自今年一月一日起至一月三十一日期間，民眾得至國內三十二家旅遊醫學合約醫院（合約醫院）接種，免收疫苗藥品費，建議有需求的民眾，可即早向合約醫院預約及按時接種，以利衛生局調度疫苗。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，上週新冠門急診就診計八五四人次，較前一週下降一○‧八%，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增三例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。二○二五年十月起累計四十九例新冠併發重症本土病例，其中六例死亡，重症病例以六十五歲以上長者（占六十三%）及具慢性病史者（占八十二%）為多，九十四%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率下降，惟非洲、美洲及歐洲等部分國家呈上升。目前全球流行變異株占比以XFG最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國及韓國以NB.1.8.1占比為高。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能致疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險，而疫苗接種約需二週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。