流感估1月下旬進流行期 1/20起擴大用藥對象

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）流感疫情預估1月下旬進流行期，春節前後達高峰。疾管署宣布，1月20日至2月28日期間，擴大公費流感抗病毒藥劑對象，增列有類流感症狀，且具7類身分的流感高傳播族群。

根據衛生福利部疾病管制署6日例行疫報中公布最新監測顯示，2025年最後一週類流感門急診就診，計8萬2161人次，與前1週持平，疾管署發言人林明誠當時表示，最新預估本月下半月將進入流行期，春節前後達最高峰。

相較於以往進入流行期才擴大公費流感抗病毒藥劑對象，這次疾管署超前部署，近日發出醫界通函，宣布自民國115年1月20日起至2月28日期間，增列有類流感症狀，且具7類身分的流感高傳播族群。

這7類身分包括「醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）」、「安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員」、「幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）」、「幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生」、「與流感重症高風險族群同住或其照顧者」、「禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員」、「其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員」。

醫界通函中呼籲醫師善用公費藥劑，共同防治流感，並請醫界協助提醒就醫病患，落實勤洗手、佩戴口罩、咳嗽禮節及生病在家休息等措施，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低流感病毒傳播風險，加強院內感染管制措施，避免流感群聚事件發生。（編輯：李亨山）1150110