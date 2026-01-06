流感估1月中旬後進流行期 農曆春節達高峰

「酪梨是超級食物」這句話，多數人都不陌生。它富含健康脂肪、膳食纖維與多種微量營養素，經常被營養師推薦作為日常飲食的一部分。但如果真的每天固定吃一份酪梨，身體會發生什麼實際變化？營養師Lauren Manaker親自進行了一項為期一週的飲食實驗，連續 7 天每天攝取一份酪梨，觀察對精力、消化與整體健康感受的影響。她分享，這次實測不只驗證了營養學理論，也讓她對這項食物的價值有了更深刻的體會。 每天一份酪梨 一週後最明顯的改變是「飽足感」 在這項實驗中，Lauren並不是每天吃一整顆酪梨，而是攝取標準份量，約為中等大小酪梨的三分之一。她將酪梨靈活加入三餐中：早餐抹在全麥吐司上，午餐搭配沙拉或穀物碗，甚至有一天晚餐直接打成濃郁的義大利麵醬。一週下來，她感受到最明顯的變化，是飽足感顯著提升。她表示，吃完餐後能維持更長時間不餓，也較少在下午出現想吃零食的情況。雖然短短一週不足以產生劇烈的長期變化，但這樣的感受，正是高營養密度食物帶來的典型效果。同時，她也發現自己的消化狀況相當穩定，排便規律，推測與酪梨中豐富的膳食纖維有關。至於皮膚或頭髮，雖然沒有立刻出現明顯變化，但她也提到，維生素 E 與植物營養

常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 2