流感低點沒升溫！羅一鈞揭關鍵：春節高峰比往年緩和

年底罕見流感疫情仍在低點！疾管署公布，國內上周類流感門急診就診計8萬3851人次，較上周稍降，新增16例重症及6例死亡。疾管署長羅一鈞指出，年底冬季流感疫情仍在低點、尚未上升，十分罕見，推測與秋季流感疫情10年最高、今年疫苗打氣旺有關，預估農曆春節前後流感高峰會比往年緩和。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，國內上周新增16例流感併發重症病例（3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型）及6例死亡（均為H3N2）。實驗室監測顯示，社區流感病毒仍以A型H3N2為多，本流感季累計396例重症、74例死亡，以65歲以上長者、句慢性病史者為多，逾九成未接種疫苗。

疾管署例行記者會。（李念庭攝）

李佳琳指出，全球流感活動度上升，中國、香港、日本、韓國處高點，近三週呈下降或上下波動趨勢；亞、東／北／西南歐、西非、北／中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A(H3N2)。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增一名流感重症死亡個案南部60多歲女性，本身有糖尿病、高血壓、高血脂、氣喘，未接種本季流感疫苗。11月出現間歇性發燒、畏寒，持續2、3周，11月底急診就醫，發現肺部腫塊，住院後出現呼吸困難狀況，轉到加護病房，確診A流且併發肺炎，給予抗病毒藥物治療，仍出現反覆心跳停止，併發侵襲性黴菌感染，累計住院3周治療無效，仍在12月中旬不幸過世。

疾管署統計，截至12月22日，公費流感疫苗接種數約654.7萬人次，疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗，並於上周配送至衛生局，今年總計採購682萬9080劑流感疫苗。

另，新冠疫苗接種累計約155.6萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.3萬人次。今年新冠疫苗接種也較去年踴躍，考量年末至後續春節連假聚會旅遊等活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，疾管署明年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」。

今年秋季流感在9月提早進入流行期，就診人次更創下10年新高，並在11月上中旬，正式脫離流行期。疾管署原預估，12月中下旬流感疫情將再次升溫，並在農曆春節前後達高峰。

世界各國流感疫情都在上升，不過國內疫情仍未升溫。疾管署長羅一鈞表示，今年底流感疫情仍在低點，尚未上升，十分罕見，推測與秋季流感疫情10年最高、今年疫苗打氣旺有關，預估農曆春節前後流感高峰會比往年緩和。

