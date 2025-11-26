流感來勢洶洶勿輕忽 亞東醫院：提早治療讓家庭安心過冬
（記者陳志仁／新北報導）流感疫情持續升溫，疾管署指出，本季不僅確診與重症案例攀高，接種率也創同期新高，隨著氣溫下降，12月下旬恐迎來疫情高峰；台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手亞東醫院舉辦「全民迎戰流感季—流感重症OUT！」衛教策展，透過互動展區與專業講座，協助民眾正確認識流感風險。
72歲患有高血壓與肺阻塞的葉大哥，旅遊途中陸續出現發燒與喉嚨痛等症狀，因誤以為只是感冒，僅自行服藥，返家後病情急速惡化，最終因呼吸衰竭插管治療，確診A型流感；亞東醫院內科部副主任王秉槐醫師提醒，高齡與慢性病族群對流感最為脆弱，一旦出現疑似症狀應立即就醫，不建議自行服用成藥，以免錯過關鍵救治時機。
台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達指出，今年流感呈現H1N1與H3N2雙病毒共存現象，其中H3N2近期已逐漸占上風，傳染力強、變異快，更易在家庭與校園引發群聚；他提醒，許多患者因輕忽症狀，錯過感染後48小時黃金治療期，導致病情在短時間內急轉直下，甚至出現重症，提出「流感三部曲」概念，呼籲民眾在輕症階段就積極就醫。
胸腔內科主任鄭世隆表示，流感並非季節性的小病，尤其高齡與慢性病人口逐年增加，使重症風險更形提高，甚至癱瘓家庭，強調「一人中標、全家感染」已成常見情況，及早治療有助阻斷病毒並降低併發症發生；王秉槐則補充，目前流感治療方式多元，包括口服、吸入、針劑及單次療程等，應與醫師討論最適合的治療方式。
亞東醫院副院長彭渝森直指，醫療不應侷限於診間，更應喚醒民眾的健康警覺，此次策展結合講座、互動展示及「流感守護者－柔道國手楊勇緯與人氣IP醜白兔」打卡區，協助民眾分辨流感症狀、了解治療方式，把防疫知識帶入日常生活；他呼籲民眾提高警覺，把握黃金時間就醫，透過正確治療與早期介入，共同迎戰本季流感威脅。
