流感全年化 病毒易變異 鼻噴式流感疫苗 對不同病毒株具交叉保護力、8～12個月長效保護，感染專科醫師圖文解析

「那是一個8歲的小朋友，他的病程非常快，第一天是發燒，第二天就出現抽搐，送到醫院檢查後，已是『流感腦炎』。」新竹市立馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕醫師表示，「流感併發腦炎是相當嚴重的狀況，雖然使用抗病毒藥物搭配免疫調節治療，患童最終仍是回天乏術，相當遺憾。」流行性感冒千萬不可輕忽！

林千裕醫師強調，根據統計今年約有2,000多例流感重症，致死率約20% 。尤其在新冠疫情後，因為免疫負債，流感已有全年化的趨勢，接種流感疫苗才能顯著降低流感腦炎、敗血症、呼吸衰竭等致命重症的風險。

人體獲得免疫力可以透過「自然感染」和「接種疫苗」，但自然感染有生病及重症風險，因此接種疫苗較為安全。自然感染會啟動多條免疫路徑，林千裕醫師說，「鼻噴式流感疫苗」的活性減毒設計就是模擬自然感染的途徑產生保護力。透過鼻腔進入誘發全身免疫反應。

鼻噴式流感疫苗免疫反應更全面

鼻噴式流感疫苗能夠誘發鼻腔、全身血清、細胞三重免疫反應：IgA阻止病毒入侵，IgG提供全身保護，並形成免疫記憶T細胞形成保護力。鼻噴式流感疫苗的給藥方式是每側鼻孔噴0.1 ml，便利性高且無疼痛感。林千裕醫師說，「因為小朋友不會看到針頭就開始哭鬧，整個接種過程就可以更順利，避免造成負面的情緒記憶。」

鼻噴式流感疫苗 交叉保護8～12個月

鼻噴式流感疫苗在美國已使用超過20年，累積相當充足的臨床經驗。目前台灣衛福部食藥署核准用於2歲以上至未滿18歲的兒童與青少年，家長可依照孩子的身體狀況、以往對針劑接種的接受度綜合考量及專業醫師評估。林千裕醫師說，鼻噴式流感疫苗保護效果長達8～12個月，是孩子抵禦全年流感的預防武器，且對不同病毒株交叉保護效果較佳。對民眾而言，鼻噴式流感疫苗不用打針、無疼痛感、相當方便。

林千裕醫師提醒，「流感病毒非常容易突變，每年WHO（世界衛生組織）會在每年3、4月公布該年度建議的流感疫苗株，藥廠再生產流感疫苗。如果後續流行的病毒株與疫苗株不相符，保護力就比較低。」以往流感以H1N1為主，但今年秋冬則由H3N2與H1N1共同流行，且主流病毒株已轉為易引發重症的H3N2，因此接種流感疫苗格外重要。

傳統肌肉注射型的不活化疫苗僅包含選定病毒株的蛋白質片段，保護範圍較有限，鼻噴式流感疫苗是整顆活性減毒的病毒株，免疫系統能夠辨識的目標比較多，在面對病毒輕微突變時，較有機會提供更完善交叉保護力。

鼻噴式流感疫苗 交叉保護效果較佳

鼻噴式流感疫苗有部分族群需避免使用，林千裕醫師提醒，包括免疫功能明顯低下者（例如血液腫瘤、接受化療、長期高劑量類固醇、先天免疫缺陷、器官移植後使用免疫抑制劑等）、正在使用阿斯匹靈、嚴重哮喘或最近急性喘發作、懷孕婦女等。

在選擇鼻噴式流感疫苗與公費針劑型流感疫苗時，可以評估鼻噴式疫苗的免疫優勢，也要尊重孩子的意願。林千裕醫師強調，最重要的原則是一定要接種流感疫苗，才能降低流感重症的風險！

