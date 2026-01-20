流感全球活動度升高 美日菲港COVID-19陽性率升

國內流感疫情升溫，最快本周就會進入流行期。疾管署提醒近期全球流感活動度同樣升高，特別是COVID-19陽性率也上升，特別是美國、日本、菲律賓和香港地區，農曆春節將至，不少民眾規畫出國旅遊，務必在出國前2至4周到旅遊醫學門診諮詢，預先接種疫苗。

農曆春節將至，不少民眾規畫出國旅遊。衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳（圖）20日在例行疫情周報提醒國際上需注意的傳染病流行情況。 （中央社）





衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天在例行疫報說明，國內流感疫情上升，預估最快本周就會進入流行期、春節前後達疫情高峰。此外近期流感全球活動度高，鄰近國家地區包括日本、韓國及香港疫情仍處相對高點，而西亞、南亞、東南亞、歐洲、北非、美洲及加勒比海地區等地持續流行。

林明誠表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在國內仍在低點波動，上周新增1例併發重症本土病例，無新增本土病例死亡，但全球COVID-19病毒陽性率略升，日本、香港、菲律賓及美國等地疫情皆上升。



林明誠指出，截至今年1月19日，COVID-19疫苗國內接種累計約161.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.3萬人次。



疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，全球麻疹疫情持續，近2個月美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等國持續通報麻疹疫情。提醒民眾如規劃前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多空氣不流通場所可佩戴口罩，減少感染呼吸道疾病機會。



蟲媒傳染病方面，李佳琳指出，美洲地區登革熱及屈公病疫情持續，亞洲鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等則持續有登革熱病例發生，呼籲民眾在當地落實穿著淺色長袖衣物、使用政府核可防蟲藥劑，並選擇有紗窗、門的旅宿等防蚊措施。



瘧疾部分，李佳琳表示，仍是當前全球重要公共衛生問題，除非洲外，亞洲的印度及印尼等國亦持續報告病例，民眾如規劃前往疫情發生地區，務必提前至少一個月至旅遊醫學門診諮詢評估用藥的需要，並依醫囑完整服藥。



疾管署呼籲，旅遊品嚐當地美食時，務必留意飲食衛生，盡量選擇有信譽且環境清潔的餐飲商家，用餐前以肥皂正確洗手，並避免生食生飲，減少感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒的機會，同時應避免帶未完整接種疫苗的幼童前往小兒麻痺症流行地區。