流感再增25重症1死！未滿5歲童併發腦炎 疾管署示警：還沒到流行期

疾管署提醒，目前流感疫苗剩餘量有限，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者儘速於春節連假前預約前往接種。（示意圖／報系資料照）

疾管署監測資料顯示，今年第4週（1／25－1／31）類流感門急診就診計116,281人次，較前1週上升3.2％，趨勢緩升，尚未進入流行期。疾管署表示，除了新冠疫情期間，今年是自2013年以來首次流感在農曆春節前尚未進入流行的一年，但預計隨著人潮移動、群聚，過年期間疫情將進入流行期，就診人次高峰值可能達到12萬上下。

疾管署今天（3日）指出，今年第4週類流感門急診就診計116,281人次。另上週（1／27－2／2）新增25例流感併發重症病例（1例H1N1、18例H3N2、1例A未分型、5例B型）及1例流感併發重症死亡（H3N2）。其中1例重症為南部未滿5歲男童，先是出現咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛等症狀，後因嗜睡、抽搐至急診就醫，確診A型流感重症合併腦炎，發病至今約2週，目前病況穩定，仍在加護病房治療中。

實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。疾管署統計，本流感季累計497例重症病例（120例H1N1、361例H3N2、2例A未分型、14例B型）及94例死亡（24例H1N1、68例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占61％）及具慢性病史者（占83％）為多，86％未接種本季流感疫苗。

疾管署說明，目前全球流感活動度仍高，鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行，另香港及中國分處相對高點或中度流行；此外，東／西亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署提醒，目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。另疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

