流感再增4死！低溫＋聚會恐引爆流感 疾管署估：最快2週進流行期

疾管署今（30）日召開記者會。游騰傑攝



疾管署今（30）日公布，上周國內類流感門診及急診就診人次突破8.1萬人次，雖與前一周相當，但副署長林明誠指出，若扣除行憲紀念日診所休診因素，實際就診人次仍較前周略增3至4%，已有上升跡象。林明誠分析，隨著氣溫下降及年末聚會增多，預估最快二至三周就可能再度進入流行期，並在2月中旬達到最高峰。

依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診計8萬1,557人次，與前一週相當；另上週新增11例流感併發重症病例及4例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

廣告 廣告

疾管署表示，本流感季累計407例重症病例及78例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，90%未接種本季流感疫苗。中日韓近3週流感疫情呈下降趨勢，但疫情仍高，亞、歐、北非、北／中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行A型H3N2。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第52週新冠門急診就診計944人次，較前一週下降14.8%，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。今年10月起累計47例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占62%及具慢性病史者占79%為多，94%未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率略升，非洲及東南亞區呈上升；鄰近國家/地區中國、香港疫情上升，惟仍處低點，目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家如中國、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。另WHO新公告之變異株BA.3.2，占5.04%仍低。

林明誠表示，目前北半球多數國家仍在流行流感，國內雖然就診人次暫時持平，但扣除上周放假日，事實上，就診人次仍略升4%左右，加上氣溫下降、年末人潮聚集多，評估流感風險增加，預估最快二至三周就可能再度進入流行期，並在2月中旬達到最高峰。今年秋季流感已提前流行，因此預估高峰高度不會超過往年。

疾管署提醒，國內氣溫即將下降且年末聚會活動增加，可能致疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

更多太報報導

韓女團aespa「紅白」缺了她 中國籍寧寧「疑遭抵制」稱病辭演

6旬婦染流感搶救三週仍不治 防疫醫師透露「這關鍵」病情惡化

流感再添6死！上週16例重症通報 疾管署：疫情仍處於低點