流感再添6死！上週16例重症通報 疾管署：疫情仍處於低點

疾管署今（23）日召開例行記者會。游騰傑攝



流感疫情罕見在12月底仍處低點。疾病管制署今（23）日公布最新監測資料指出，上周國內類流感門、急診就診人次共計8萬3851人次，與前一週持平，整體疫情仍處於相對低點。

疾管署署長羅一鈞分析，今年出現少見的一波「秋季流感」流行，規模為近十年新高，加上年初名人猝逝事件引發民眾高度警覺，公費流感疫苗接種人數創下歷史新高，使得往年12月底常見的流行高峰明顯延後。他也指出，依目前趨勢研判，今年農曆春節前後的傳統流感高峰期，疫情強度可望較往年緩和。

廣告

依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診計8萬3851人次，與前一週相當；另上週新增16例流感併發重症病例（3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型）及6例死亡（均H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署表示，本流感季累計396例重症病例（113例H1N1、277例H3N2、2例A未分型、4例B型）及74例死亡（23例H1N1、50例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，91%未接種本季流感疫苗。全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、韓國處高點，惟近3週呈下降或上下波動趨勢；亞、東／北／西南歐、西非、北／中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A（H3N2）。

另外，疾管署也說明，國內新冠疫情目前處低點波動，上週新冠門急診就診計1,099人次，與前一週相當，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。今年10月起累計45例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占62%及具慢性病史者占80%為多，96%未接種本季新冠疫苗。

疾管署進一步說明，全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲部分地區呈上升；鄰近國家／地區香港、日本、韓國疫情下降，中國疫情略增，惟仍處低點，另加拿大及英國疫情呈下降趨勢。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家／地區如中國、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高；另WHO近期新增 BA.3.2為監測中變異株（VUM），目前占比仍低，須持續觀察。

疾管署副署長林明誠說，截至12月22日，公費流感疫苗接種數約654.7萬人次，新冠疫苗接種累計約155.6萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.3萬人次。另考量歷年流感疫情多於12月至翌年3月達流行高峰，為提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗並於上週配送至衛生局，總計今年共採購682萬9,080劑流感疫苗供計畫對象使用，「公費流感疫苗尚餘28萬劑，且不會再增購了」，符合公費接種條件對象應把握時間，盡早接種。

疾管署提醒，時序入冬為呼吸道傳染病好發季節，流感及新冠病毒仍持續活躍於社區環境中，疾病傳播風險不容忽視，除落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息等衛生習慣，呼籲尚未接種新冠疫苗的公費對象，尤其為65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快完成接種及早增強保護力，減少感染及相關併發症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

