流感出現變異株「K分支」 專家籲快打疫苗防重症

今年歐美日流感疫情，受到H3N2流感病毒的「K子支系」變異種影響，病例數異常驚人，專家呼籲民眾儘快接種流感疫苗，至少可以防止重症。

最近打算去美國與日本的民眾，要提高警覺，美聯社報導，一種名為「K子支系」（subclade K）的流感新變異株，正在美國快速蔓延，導致病例數急遽攀升。美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，這一波流感疫情，已經造成至少750萬人染病、3100人死亡，其中包括8名兒童。（葉柏毅報導）

報導說，這波疫情的元兇，是A型流感H3N2的變異株，被稱為「K子支系」。H3N2病毒向來以症狀嚴重著稱，對老年人的威脅性尤其巨大。雖然「K分支」還沒有被歸類為全新病毒，但它的突變程度，已足以讓它在英國、日本與加拿大引發大規模疫情，如今更隨著假期旅遊潮，在美國擴散。

廣告 廣告

根據美國CDC數據顯示，全美超過一半的州，流感疫情已經達到了「高」或「非常高」的等級，其中又以紐約州的流感疫情，尤為嚴峻；截至12月20日的一週內，通報了7.1萬例的流感病例，創下自2004年以來的單週最高紀錄。由於這些數據還沒有包含聖誕節與跨年假期的群聚感染，專家憂心後續病例數字，還將持續飆升。

衛生專家坦言，今年的流感疫苗，與「K分支」並非完美匹配。不過，根據英國的初步研究顯示，現有疫苗仍然能提供「部分保護力」，顯著降低感染後的重症風險。專家呼籲，接種疫苗仍是預防重症的最佳方式，「現在打還來得及」。