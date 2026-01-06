流感出現「反常情形」！1月下半才進流行期 上周新增11例重症、5例死亡
疾管署今（6日）公布最新監測，上周流感新增11例重症、5例死亡，上周類流感就診8.2萬人次，疫情持平，最新評估到1月的下半月才會正式進入流行期，疾管署坦言「狀況較少見」。
依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。衛福部疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，流感疫情趨勢「反常」情形過往較少見，推估與國內先前提早出現一波秋季流感疫情有關，「先上升又下降」，但預估農曆春節前後，仍會達到一波高峰。
至於新冠疫情，疾管署表示國內目前處低點波動，2025年第53周新冠門急診就診計854人次，較前一周下降10.8%，主流變異株為NB.1.8.1；上周新增3例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。根據疾管署統計，截至1月5日，公費流感疫苗接種數約662萬人次，全國疫苗尚餘約20.6萬劑；另新冠疫苗從1月1日起擴大全民接種，開放5日接種9131劑，累積接種約158.3萬人次。
其他人也在看
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 44
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 10 小時前 ・ 8
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 5 天前 ・ 9
不是易怒者！研究曝「1個性人」最容易失智：常壓力爆棚
除了生理，何種人格特質的人容易失智，頗受矚目。台大醫學院兼任教授、醫師曾文毅表示，以人格特質而言，許多研究發現，個性較為神經質的（neurotic）人日後失智的風險較大，「這類人較追求完美，使其壓力荷爾蒙水平較高，而壓力荷爾蒙會傷害大腦，進而增加失智風險。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
冬天為何有人穿短袖不怕冷？ 醫師揭「不怕冷不等於健康」真相：6族群很危險
寒風刺骨的冬季，街頭卻經常出現短袖上身的人，這到底是體質超強，還是身體出了問題？胸腔暨重症醫師黃軒在臉書發布影片提醒，部分人因為基因、運動習慣或棕色脂肪活性高，確實對寒冷敏感度低，但「不怕冷不代表身體健康」，天冷仍穿得單薄，可能帶來健康風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
曹西平疑因高血壓猝逝！沒頭暈胸悶就沒事？醫曝「沉默殺手」瞬間奪命：做1件事有效降血壓
資深藝人曹西平29日被發現陳屍於新北市三重住處，享壽66歲，消息震驚演藝圈。乾兒子Jeremy證實噩耗，透露曹西平生前長期有高血壓問題，卻未固定就醫，外界關注是否與猝逝有關。事實上，高血壓被稱為「沉默的殺手」，國內患者高達588萬人，近3成不自知，往往等到腦中風、心肌梗塞發生才驚覺失控。醫師提醒，高血壓多與生活型態有關，及早量測、調整飲食、運動與體重管理，才能降低致命風險，避免憾事重演。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
以為會胖結果卻相反！營養師親測連吃7天酪梨 身體「這1改變」超意外
「酪梨是超級食物」這句話，多數人都不陌生。它富含健康脂肪、膳食纖維與多種微量營養素，經常被營養師推薦作為日常飲食的一部分。但如果真的每天固定吃一份酪梨，身體會發生什麼實際變化？營養師Lauren Manaker親自進行了一項為期一週的飲食實驗，連續 7 天每天攝取一份酪梨，觀察對精力、消化與整體健康感受的影響。她分享，這次實測不只驗證了營養學理論，也讓她對這項食物的價值有了更深刻的體會。 每天一份酪梨 一週後最明顯的改變是「飽足感」 在這項實驗中，Lauren並不是每天吃一整顆酪梨，而是攝取標準份量，約為中等大小酪梨的三分之一。她將酪梨靈活加入三餐中：早餐抹在全麥吐司上，午餐搭配沙拉或穀物碗，甚至有一天晚餐直接打成濃郁的義大利麵醬。一週下來，她感受到最明顯的變化，是飽足感顯著提升。她表示，吃完餐後能維持更長時間不餓，也較少在下午出現想吃零食的情況。雖然短短一週不足以產生劇烈的長期變化，但這樣的感受，正是高營養密度食物帶來的典型效果。同時，她也發現自己的消化狀況相當穩定，排便規律，推測與酪梨中豐富的膳食纖維有關。至於皮膚或頭髮，雖然沒有立刻出現明顯變化，但她也提到，維生素 E 與植物營養常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 2
不是靠吃藥！研究曝「這樣吃」能降高血壓：效果接近第一線藥物
高血壓危害健康。醫師張家銘表示，真正讓血壓失控的因子是血管早就進入「長期發炎、氧化壓力太高」的狀態。去年底發表的整合性研究指出，現代高血壓治療的思維，已慢慢從「壓低血壓」，轉向「修復血管」。一項飲食研究發現，採用地中海飲食的人，收縮壓可明顯下降，亦即正確飲食就已接近第一線降壓藥的效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
毒嬰幼兒海苔流市面！醫揭鉛、鎘過量的影響
[NOWnews今日新聞]嬰幼兒海苔爆出重大食安問題！根據媒體報導，他們將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全數超標，且當中最誇張的一款鎘含量竟超標50倍。對此，小兒科醫師巫漢盟在臉書...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
沒吃什麼卻脹氣？專家揭「3原因」很多人沒料到 5食物快速消氣
雖然脹氣不是最吸引人的話題，但卻是很多人都能感同身受的腸胃困擾。根據「realsimple」網站指出，原因很多，可能是活動量不足、吃了容易脹氣的食物，甚至只是咀嚼不夠仔細。 什麼是脹氣？ 布魯克林邁蒙尼德醫學中心消化科主任 Linda Lee 醫師解釋，脹氣是指腹部感到飽脹與緊繃，通常是由腸胃中的氣體引起。根據美國克里夫蘭醫學中心資料，大約 25% 的人會偶爾出現脹氣，女性在月經期間甚至有高達75%的比例會感到脹氣。脹氣不僅不舒服，還會讓人煩躁、影響日常生活，甚至帶來疼痛。好消息是，透過一些簡單的生活與飲食調整，就能減輕甚至預防脹氣。 常見脹氣原因？ 營養師 Maya Feller 提醒，如果脹氣、放屁或腹部不適過於頻繁，可能與食物不耐症或腸道疾病（如腸躁症 IBS、小腸細菌過度生長 SIBO）有關，應先諮詢醫師找出原因。但多數情況可能只是以下日常因素造成： 1、壓力過大腸道與大腦之間有「高速公路」般的訊息傳遞系統。急性或慢性壓力會影響腸胃蠕動，有些人因此便秘，有些人則會腹瀉。壓力還可能增加胃酸分泌、引起食道痙攣，進一步加劇脹氣。2、活動量不足久坐會壓迫消化器官、減緩消化。即使只是飯後常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
不怕冷、穿短袖等於身體健康？醫曝「4症狀」恐是健康警訊
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導寒流來襲時，街頭常出現眾人裹著羽絨衣，卻有人僅穿短袖的強烈對比，醫師指出，這些人不是神經大條，而是「感覺不一樣...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
看似養生其實超傷身！高血壓患者「5種食物」千萬別碰 調味料也上榜
1、泡麵：一包鈉含量高達2000毫克以上，全部吃完，當天鈉含量直接爆表，如果真的想要吃，建議少喝湯。2、罐頭：蔭瓜100克鈉含量高達2836毫克，幼筍鈉含量有1450mg，番茄鯖魚鈉含量也有1070mg，建議淺嚐輒止，或改吃新鮮魚類、蔬菜。3、培根、香腸：高鹽、高飽和脂肪，會加重...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 3
明「小寒」到！避早起洗頭 民俗專家提醒6大開運法
這段時間，《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰。」冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳。所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。 《黃帝內經》上說寒冷冬...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
毒海苔重金屬超標！醫示警「可殘留體內30年」 恐傷腎、害骨折
嬰幼兒海苔爆出食安危機，《鏡週刊》將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，發現7款皆重金屬超標，其中一款「鎘」含量更是超標53倍。對此，小兒科醫師巫漢盟表示，鎘在人體內的半衰期極長，可達20至30年，主要傷害腎臟與骨骼。提醒家長，孩子如果有相關症狀，建議先帶孩子去醫院檢查一下。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
每天「法式舌吻」有助止鼾？ 耳鼻喉醫教「3個舌頭運動」防猝死
打鼾問題若置之不理，恐演變成睡眠呼吸中止症，導致睡眠期間血液缺氧，嚴重時可能引發中風、心肌梗塞，甚至因缺氧造成猝死。耳鼻喉科醫師陳亮宇在YouTube頻道分享3種有效的止鼾運動，透過強化舌頭、臉部及喉嚨肌肉，達到緩解打呼的效果。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
「糞口傳染」A肝突爆一年447例 疾管署揭集中青壯男不安全性行為
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內傳染病疫情有新風險，疾管署今（6）日公布，2025年的急性病毒性A型肝炎本土病例累計多達447例，寫下9年新高，且出現「男女有別」、「集中青壯年」兩大特徵，男性就占了82.8%，年齡層以「30-39歲」占36.2%最多，而A肝主要經由糞口傳染，疾管署分析絕大部分都是親密接觸、不安全性行為惹禍；疾管署也點名「21-...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
每天早晨「第一杯」喝錯恐罹癌？醫師點名2大地雷飲品：大腸慢慢腐蝕卻無感
現代人因為工作關係圖方便，每天的第一杯會是果昔、含糖的飲品、咖啡來帶代替早餐。不過，重症醫療科醫師黃軒在臉書發文示警，這樣的飲食模式恐怕正在悄悄傷害腸道健康，大腸癌並非一夕之間形成，而是長期生活習慣累積的結果，空腹飲用高糖飲品，正是容易被忽略的風險因子之一，腸道長期處於發炎狀態的時間，可怕的是「你完全無感」。醫師黃軒表示，很多人以為，早餐不吃沒關係，但「空......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 4
一家5口3人領重大傷病卡！夫妻同抗癌 前醫藥記者：心裡的委屈，身體都知道
乳癌是台灣女性十大癌症之首，前醫藥記者廖雅欣曾經寫過各種癌症文，但怎麼也沒想到，有一天乳房腫瘤就找上門。所幸她從七年前就定期乳房篩檢，及時發現腫瘤，前後進行兩次切除手術搭配放療，擊退癌細胞威脅。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 天前 ・ 2
寒流來還穿短袖！醫示警：6類人是在玩命
黃軒醫師近日在臉書粉專發文指出，在寒流穿著短袖的現象往往不是逞強，也不全然是遲鈍，而是源自於人體在生理層面上對寒冷的感受，本來就存在顯著差異。人對冷的感覺並不是單靠溫度高低，而是由神經系統、血管反應與大腦判讀共同決定。當環境溫度下降，多數人的身體會迅速啟...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2