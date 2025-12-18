流感出現1症狀「恐是肺炎警訊」！醫喊有4情況要注意：嚴重可能致命

台灣疫苗推動協會17日公布「2025疫苗10大新聞」，藝人大S（徐熙媛）旅日期間因染流感併發肺炎病逝的消息登上榜首，在當時更造成全民瘋搶流感疫苗；台灣疫苗推動協會理事長、台大兒童醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎提醒，流感並非單純的感冒，如果有相關症狀應及早就醫。

議題涵蓋腸病毒、流感、HPV、RSV、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技的「2025疫苗十大新聞」當中，頭條新聞為「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」；李秉穎醫師感嘆，雖然大S的過世令人不捨，但確實喚醒了民眾對於流感的重視。

2025疫苗十大新聞出爐，大S因流感併發肺炎過世，引發國內流感疫苗搶打潮，位居十大新聞之首。（台灣疫苗推動協會提供）

李秉穎醫師說明，屬於下呼吸道感染的流感「不是感冒」，常見症狀包含劇烈咳嗽、全身痠痛、倦怠、聲音沙啞等，嚴重則可能引發肺炎、心肌炎，甚至有致命風險。李秉穎醫師提醒，當出現呼吸急促、吸不到空氣的「喘氣」情形，就要小心已經是肺炎警訊，應該盡快就醫。

另外李秉穎醫師也引用去（2024）年的統計數據指出，20歲以上的流感死亡率已開始高於兒童，顯見年輕人感染流感後，併發不同病況的風險也在上升。李秉穎醫師強調，流感疫苗除了能有效降低重症機率，還能減少冠狀動脈疾病，避免心肌梗塞、中風；甚至有國外研究顯示，接種流感疫苗後可降低約36%的失智症發生率。

