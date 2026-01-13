流感升溫上週破9.1萬人就診！北部30多歲男重症 呼吸衰竭收治ICU

【緯來新聞網】流感疫情升溫，疾管署今（13日）公布最新統計，上週類流感門急診破9.1萬次，較前一週上升，預估1月下旬疫情正式進入流行期。數據顯示，上週新增23例流感併發重症及3例死亡，重症個案中最年輕是一名30多歲男子，收治加護病房約1週，仍在住院中。

流感疫情升溫，即將進入流行期。（示意圖／翻攝自photoAC）

根據疾管署監測資料，今年第1周（1月4日至10日）類流感門急診就診計91842人次，較前1週上升9.6；另近7日（1月6日至12日）新增23例流感併發重症病例（3例H1N1、19例H3N2、1例B型）及3例死亡（均H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中又以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。



值得注意的是，重症個案中最年輕的是一名北部30多歲男性，本身有肥胖、高血壓病史，沒有接種本季流感疫苗，1月初出現發燒、咳嗽，曾經到診所就醫，診斷一般感冒，給予口服藥物治療，但後續出現高燒、胸痛、全身痠痛、呼吸喘。



於是，男子緊急掛急診，結果流感快篩為A流陽性，胸部電腦斷層雙側肺炎，確認是流感併發肺炎、呼吸衰竭、敗血症，收治加護病房給予流感抗病毒藥物，住院約1週，目前還在加護病房治療中，所幸病況逐漸穩定，移除氣管內管，持續觀察。



死亡個案方面，最年輕為北部60多歲男性，本身有多重慢性疾病，包含高血壓、糖尿病、高血脂、B肝帶原，沒有接種本季流感疫苗，在12月上旬咳嗽有痰、喉嚨痛、全身虛弱，就醫診斷A流，服用口服抗病毒藥物，但後續症狀沒有改善，並出現食慾下降、腹脹、下肢水腫，急診就醫發現黃疸，抽血檢查白血球與發炎指數上升，肝指數、黃疸指數都上升，電腦斷層檢查有肺炎、肝硬化，被收治住院使用抗生素治療。



然而，男子後續出現呼吸喘轉加護病房，醫院給予流感抗病毒藥物，但症狀持續沒改善，住院4週最終在1月上旬過世，死因是流感併發肺炎重症、急性呼吸窘迫，還有潛在疾病包括三高、肝硬化也可能造成容易重症風險。

