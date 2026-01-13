流感升溫單週破9萬人次 疾管署曝「這時候」達高峰

疾管署今（13）公布，上週類流感門急診就診計91,842人次，比前一週增加9.6％，預估1月下旬進入流行期。（示意圖：Motion Elements）

國內流感疫情升溫！疾管署今（13）日公布最新監測數據，上週類流感門急診就診計91,842人次，比前一週增加9.6％，同時，新增23例流感併發重症、3例死亡個案。疾管署預估，流感將在1月下旬進入流行期，並在農曆春節前後達高峰，提醒民眾落實手部清潔、注意飲食衛生，並儘速接種公費流感、新冠疫苗，保護自己及家人健康。

疾管署表示，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體，以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季已累計441例重症病例、86例死亡，其中，重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多。

疾管署發言人林明誠表示，分析國內類流感門急診走向，除了0至4歲的年齡層下降，其他各年齡層皆呈現上升，尤以65歲以上增加最多。林明誠說，目前仍預估1月下旬進入流行期，高峰預估在農曆過年前後，不過，應該會比上個流感季來得緩。

根據疾管署統計，截至今年1月12日，國內公費流感疫苗接種數約664.8萬人次，全國疫苗尚餘約17.9萬劑；新冠疫苗接種累計約159.8萬人次，其中，Novavax疫苗接種約4.1萬人次。

疾管署提醒，目前仍是呼吸道傳染病好發季節，加以尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險高，尤其長者及慢性病患等高風險對象影響甚鉅，疾管署今年起公費新冠疫苗已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種之民眾接種，至2月28日止，呼籲尚未接種新冠疫苗者，把握時間儘速前往接種，及早提升保護力。