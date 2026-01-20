流感升溫 下週恐進流行期

流感連二周升溫！依據疾管署監測資料顯示，依據疾管署監測資料顯示，一月十一日至十七日類流感門急診就診計十萬四三四八人次，較前一週上升十一‧九%，各年齡層、各區都上升；疾管署發言人林明誠表示，急診佔比由上上週的九‧七%上升至上週的一○‧三%，本週可能在一○‧七至十一％，將接近流行閾值（十一％），預估下週大概率會進到流行期，疫情高峰將落在農曆春節前後，屆時單週就診人次可能會落在十三到十四萬左右。本季流感疫苗剩十五‧二萬劑，呼籲年長及有潛在疾病者儘速接種。

國內流感疫情上升，疫情中心副主任李佳琳表示，一月十三日至十九日新增十七例流感併發重症病例，以及二例流感併發重症死亡（均為H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。重症病例數以六十五歲以上、具慢性病史為多。

全球流感整體活動度高，鄰近國家/地區包括日本、韓國及香港近期呈下降或波動趨勢，惟仍處相對高點；此外，西/南/東南亞、歐、北非、中/南美洲及加勒比海地區流感陽性率仍高且流感活動上升，全球主要流行型別為H3N2，中/南美洲為H3N2及H1N1共同流行，非洲以H1N1為主。

防疫醫師林詠青表示，新增死亡個案中較年輕個案，為東部六十多歲女性，本身有慢性肝炎、內分泌及神經系統慢性病病史，未接種本季疫苗，在一月初出現呼吸困難、虛弱無力等症狀，發病三天到急診就醫，發現血氧偏低、血壓也偏低，抽血檢驗發現發炎指數上升，流感快篩A型陽性，判斷為流感併發肺炎和敗血症，收治加護病房，給予抗病毒藥物治療；但發燒症狀持續、呼吸喘也未改善，評估肺炎情形在經治療下仍未明顯改善，於一月上旬不幸過世，約住院五天，死因為流感併發肺炎重症及呼吸窘迫，個案的其他慢性病也可能是治療下恢復狀況不好的因素之一。

疾管署提醒，近期日夜溫差變化大，且仍處呼吸道傳染病好發季節，尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險增加，應儘接種疫苗，加強對抗主流病毒株之保護力，並落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。另，疾管署今年一月二十日至二月二十八日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。