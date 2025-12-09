流感升溫 中部企業霸氣幫員工打疫苗「全包了」

流感升溫疫苗缺貨，中部有企業霸氣幫員工「全包了」。（圖：寇世菁攝）

日、韓流感疫情升溫，醫界預警耶誕後國內恐迎來流感高峰，中部企業「翻修先生」超前部署，預定農曆年節獎勵全體員工赴韓國釜山旅遊，早在一個月前便自購疫苗，請醫護進公司為員工統一施打，避免職場群聚感染，也降低出入客戶與案場時，成為帶原者的風險。

根據疾管署統計，今年原採購648萬劑公費流感疫苗，後續再追加20萬劑，總量達668萬劑，但因接種踴躍，截至12月7日全台僅剩約28萬劑，並確定不會開放全年齡層免費施打，19至49歲中壯年族群，只能自費接種。但公費疫苗追加，也排擠自費疫苗供應，導致近期醫院、診所，普遍「一劑難求」。開業醫師施勝桓指出，近期不僅公費疫苗施打量大，自費需求也暴增，許多診所早已「全面告罄」，不少民眾逐家詢問，才能順利接種。

近期日本、韓國與中國大陸流感疫情大爆發，不少赴日旅遊民眾返台後接連中鏢，醫界直言「幾乎無人倖免」。台中市衛生局疾管科指出，依疾管署監測，目前社區流行以A型 H3N2 為主流株。執業醫師施勝桓預估，台灣在耶誕節後恐將迎來下一波流感高峰。

自費疫苗難求，中部企業「翻修先生」早在數週前，就與診所醫師預約團體自費接種，並邀請施勝桓醫師團隊到公司施打，所有費用由公司全額負擔，員工免奔波，也確保整體戰力不因流感而受影響。創辦人張建文、陳奎祐表示，今年案件量大、團隊辛勞，計畫明年初赴釜山旅遊，獎勵員工，當然不希望行程被流感影響。醫師施勝桓也說，今年自費疫苗缺貨情況罕見，能提前規劃、讓全體員工接種的企業，相當少見。不少員工直說公司超貼心，有人讚嘆：比搶演唱會票還難的疫苗，公司竟然全包了！（寇世菁報導）