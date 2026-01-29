流感升溫！今年恐重演急診壅塞？春節最新開診率曝：醫院7成、診所僅1成

記者簡浩正／台北報導

今年農曆春節假期長達9天，外界擔心重演去年急診壅塞慘況。（圖／資料照）

再過三週左右即將過年。今年農曆春節假期長達9天，外界擔心重演去年急診壅塞慘況，衛生福利部部長石崇良今（29）日表示，衛福部祭出健保加成獎勵後，就目前掌握，在除夕、初一至初三等過往開診率最低的時段，今年不管醫院或診所回報的開診率已比去年提高，「醫院開診率超過7成、診所也有地方超過1成」，直言今年春節期間「醫療服務量能會比去年提高。」

為避免去年急診壅塞情況重演，衛福部今年提前啟動春節醫療備戰，健保署祭出「春節加成獎勵方案」，春節9天連假挹注16億元，加成醫院、診所與藥局診察費、藥事服務費及護理費，並明訂獎勵金8成以上須回饋第一線相關人員，盼透過實質誘因提高開診率、強化分流，讓輕症不擠急診、重症有床可用。

廣告 廣告

石崇良今表示，今年不管醫院或診所回報的開診率已比去年提高，直言今年春節期間「醫療服務量能會比去年提高。」（圖／記者簡浩正攝影）

石崇良今日上午出席立院衛環會，就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」暨「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告。他會前接受媒體聯訪回應上述議題。

石崇良說，衛福部上週正式宣布提高春節長達9天的年假期間， 健保部分有各項的加成獎勵，包括開診、收治住院及急診等獎勵，雖然目前還在調查最新開診情形當中，但看起來開診已確實比去年提高。「以去年為例，大概以除夕、初一至初三的開診率最低，今年看起來，醫院開診率都超過7成以上，診所也在提高、有地方已超過1成」，預期今年年假期間的醫療服務量能會比去年提高；另外，醫院部分也在加強整備、彈性開床，預留一些床數的調度。

媒體詢問流感疫情目前是否嚴重？石崇良說，按照目前疫情監測，至上週為止，流感疫情還沒有超過流行閾值，「流行閾值是以類流感在急診占率超過11%為標準，上週還沒超過這數字」；不過衛福部不敢掉以輕心，但相對來講，還不是真正進入高峰的時候。

更多三立新聞網報導

想瘦得快、老得慢？醫：每天「多吃50%蛋白質」：大腦自動對零食熄火

霍諾德愛啃「1蔬菜」吃蔬果不等於健康！營養師揭8大「假健康飲食」陷阱

冬天血糖失控非錯覺！醫揭「氣溫每降1度」風險激增：3類人更危險

被爬到彎了？民眾瘋「抓」101基座 賈永婕委婉開噴：別硬上小姐身體

