流感升溫「估春節前後高峰」

▲疾管署提醒，流感疫情預估在春節前後高峰。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 目前正值呼吸道傳染病好發季節，加上尾牙聚會活動、鄰近春節連假，國內外旅遊頻繁，疾管署提醒，今年第一週類流感門急診就診較前一週上升，要特別留意。其中也有年紀較輕的個案因為流感重症，仍在加護病房治療中；建議符合資格者盡快接種公費流感疫苗。疾管署預估1月下旬進入流行期，高峰可能落在春節前後。

依據疾管署監測資料顯示，今年第1週(1/4-1/10)類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1週上升9.6%；另近7日(1/6-1/12)新增23例流感併發重症病例及3例死亡。而依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署指出，本流感季累計441例重症病例及86例死亡。其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，88%未接種本季流感疫苗。

1月下旬流感進入流行期 疾管署：高峰可能落在春節前後

疾管署副署長林明誠提到，預估1月下旬進入流行期，高峰可能落在春節前後。

全球活動度上升，鄰近國家日本、韓國近3週呈下降趨勢，仍處流行期；西/東南亞、歐、北非、北/中美洲及加勒比海地區陽性率高且流感活動上升，全球主要流行型別為A(H3N2)，惟南美洲以A（H1N1）pdm09為主。

疾管署防疫醫師林詠青指出，在新增的23例重症個案中，有相對年輕的個案，一位北部30多歲男性本身有肥胖、高血壓情況，也未接種本季流感疫苗。

林詠青說，個案在1月初出現發燒、咳嗽，曾到診所就醫，診斷為一般感冒，有開立口服藥治療，後續出現高燒、胸痛、全身痠痛、呼吸喘等症狀，到了急診就醫，以流感快篩為A流陽性。

林詠青提到，胸部電腦斷層顯示有雙側肺炎，研判為流感併發肺炎、 給予流感抗病毒藥物治療。他提到，病患住院至今一週病況逐漸穩定，但仍在加護病房治療中，已移除氣管內管，會持續觀察視情況轉出。

疾管署表示，截至今年1月12日，公費流感疫苗接種數約664.8萬人次，全國疫苗尚餘約17.9萬劑。並提醒民眾，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，應落實手部清潔、注意飲食衛生。

疾管署指出，出入人多擁擠場所建議戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

