流感升溫！日本「變種K分支」破9成 台灣突破性感染情增加

H3N2 K分支目前已成為台灣流感主流病毒株，占比達9成，此病毒株與本季流感疫苗基因序列相似度偏低，造成本季突破性感染情形增加。（圖／報系資料照）

日本流感疫情爆發，專家分析，與多數民眾對今年主要流行病毒株A型H3N2變異株「K分支」缺乏免疫力有關。疾管署副署長曾淑慧指出，H3N2 K分支目前已成為台灣流感主流病毒株，且占比達9成，此病毒株與本季流感疫苗基因序列相似度偏低，造成本季突破性感染情形增加，但重症死亡比例未上升，打疫苗仍具有保護效力，可預防重症及死亡。

曾淑慧說明，H3N2病毒中有許多不同分支的變異株，其中K分支已成為全球流感主要流行病毒株。歐洲K分支已占H3N2病毒序列近半數；日本主流H3N2 K分支檢出率也高達92.3％。我國自7月首次檢出A型H3N2病毒K分支，占比快速上升，7月占30.8％、8月65.7％、9月88.6％、10月87.7％，推測11月也約占9成。

廣告 廣告

根據ECDC風險評估，本季A型H3N2病毒K分支對一般民眾的整體風險為「中度」；對65歲以上長者、慢性病患者、孕婦、免疫功能低下者及長照機構住民等高風險族群，健康風險提升為「高度」。目前國際監測尚未顯示重症比例上升，但隨疫情規模擴大，預期流感併發重症個案數將同步增加。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）最新病毒抗原性分析報告顯示，A型H3N2病毒K分支呈多處基因變異，與2025～2026年北半球所使用的H3N2疫苗株，在抗原性上存在較大差異；病毒株與疫苗株的基因序列相似度偏低，可能導致本季突破性感染情形增加。

曾淑慧說，雖然感染人數增加，但根據多國監測資料，都未觀察到H3N2 K分支重症或死亡比例有上升趨勢，目前使用的H3N2疫苗株在「預防感染」方面保護力可能受到影響，但在「降低重症與住院風險」上仍具明顯效益，「打疫苗還是有用」。

曾淑慧指出，我國流感今年提早在9月底10月初進入流行期，公費疫苗開打後，接種意願明顯提升，截至11月27日，公費疫苗接種人次已達622萬，覆蓋率創下史上最高，國內流感在11月初脫離流行期，目前處於低點。

曾淑慧提醒，近期天氣變化大，疫情隨著天氣變冷，可能在跨年前後再度升溫，預估下一波高峰將會落在農曆春節前後。隨著H3N2病毒K分支傳播持續升溫，仍呼籲高風險族群儘速完成流感疫苗接種，降低健康風險、預防重症或死亡。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她出國玩拿1物提飲料引老外關注！ 一票人讚：台灣最好的發明

出國多錯了嗎？她連飛5趟日本被質疑「太誇張」 網友反擊：國旅才花冤枉錢

宏福苑印傭回憶「雇主不信失火」 見2大樓狂燒急喊：快下樓