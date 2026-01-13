流感升溫！破9萬人染病「急診開始多了」 疾管署曝最高峰時間點 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

流感急診開始上升了！疾管署今（13）日公布最新疫情監測資料，上周國內類流感門急診較前一周上升逼近10%，且急診占比明顯上升至9.7%，距離流行閾值11%已不遠，出現升溫跡象，疾管署仍評估要到1月底才會正式進入新一波流感流行期，且會在農曆春節前後進入這一波疫情的最高峰。

由於本流感季在去年提早出現一波「秋季流感」的疫情，讓冬季流感出現反常，已經1月了仍遲遲未進入流行期，但疾管署最新掌握，國內流感疫情已見升溫。

廣告 廣告

依據疾管署監測資料顯示，上周類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1週上升9.6%；另近7日新增23例流感併發重症病例（3例H1N1、19例H3N2、1例B型）及3例死亡（均H3N2）。

疾管署發言人林明誠表示，分析國內類流感門、急診走向，各區都呈上升，除「0至4歲」年齡層下降之外，其他各年齡層皆上升，尤其65歲以上增加16.7%最多，目前剩下的公費流感疫苗已不多，呼籲年長及有潛在疾病者儘速接種。

根據疾管署統計，社區流行的呼吸道病原體目前以流感病毒為主，其中以A型H3N2占83.2%居多。本流感季已累計441例重症，其中86例死亡；重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，值得注意的是其中88%均未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

7款曝光！食藥署確認「嬰幼兒海苔」重金屬超標 最恐怖鎘超標50倍

食不安！4424公斤印尼「木薯餅」違添甜味劑 中國「靈芝」也爆農藥

【文章轉載請註明出處】