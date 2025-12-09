流感升溫！農曆年前恐達高峰 公費疫苗剩26萬劑（示意圖:shutterstock/達志）

年末出遊及聚餐多，疾管署今天（9）指出，流感疫情預期本周開始上升，農曆年前到高峰。疾管署副署長林明誠表示，目前國內公費流感疫苗僅剩26.8萬劑，若追加採購15萬劑疫苗全數到位，不排除提早配送。

疾管署全球流感活動度上升，鄰近國家如日本、韓國疫情皆在高點，中國、香港、歐洲、北美洲流感疫情上升，傳播風險升高。依據疾管署監測資料顯示，第49週（11／30-12／6）類流感門急診就診計8萬5213人次，較前一周下降；另近7日新增21例流感併發重症病例。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

廣告 廣告

年末出遊及聚餐多，疾管署今天（9）指出，流感疫情預期本周開始上升，農曆年前到高峰。（王家瑜攝）

國內新冠疫情目前處低點波動，第49周新冠門急診就診計1102人次，較前一週下降11.6％，主流變異株為NB.1.8.1。林明誠指出，本周天氣轉涼 ，加上民眾戴口罩情況較少，流感疫情和先前預測一致，預期本周開始上升，農曆年前到達本流感季高峰。

截至今年12月8日，公費流感疫苗接種數約641萬人次。林明誠指出，目前公費流感疫苗剩下不多，約26.8萬劑，使用率最高的三縣市分別是高雄（99.1％）、彰化（98.9％）和宜蘭（97.9％）。

另外，疾管署預定增購15萬劑公費流感疫苗，現已完成採購13.1萬劑，若作業程序順利，預計12月下旬到貨配送。林明誠表示，待15萬劑疫苗到位後，不排除提早配送，會依照各縣市使用率提供。

疾管署提醒，因年末出遊及聚餐等活動多，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

更多中時新聞網報導

閨蜜范冰冰摘后 張鈞甯開心落淚

町田啓太會台粉 彈吉他唱〈望春風〉

陳以文陰狠氣場大 蔡昌憲嚇到做噩夢