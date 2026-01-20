流感單週破10萬例！醫揭「2魔王時段」：大家都在咳 疾管署教2招過好年

疾管署指出，上週國內流感門急診就診人次突破10萬大關，較前一週上升近12%，預估最快本週就會「大流行」。示意圖／取自pexels

農曆春節將至，國內呼吸道疫情卻以此時開始反撲。疾病管制署20日公布最新監測數據，上週國內流感門急診就診人次突破10萬大關，較前一週上升近12%，預估最快本週就會正式進入「流行期」。基層醫師也明顯感受到這波病毒威力，驚呼今早門診湧入大量病患，候診名單簡直「深不見底」，緊急增派人力才得以消化人潮。

流感升溫H3N2為大宗 上週增2死

根據疾管署資料顯示，今年第2週（1/11-1/17）類流感門急診就診計10萬4348人次，較前一週上升11.9%，急診就診病例百分比達10.3%，已逼近11.0%的流行閾值。疾管署發言人表示，依照目前趨勢，預計最快本週疫情就會進入流行期。

上週（1/13-1/19）新增17例流感併發重症病例（15例A型H3N2、1例A型H1N1、1例B型），並新增2例死亡個案，均感染H3N2。實驗室監測顯示，目前社區呼吸道病毒以A型H3N2為主。本流感季自去年10月起累計至今，已造成88人死亡，其中重症病例有63%為65歲以上長者，且高達87%未接種本季流感疫苗。

診所塞爆！醫曝：寒假前夕、農曆年前是高峰

這波疫情在基層診所感受最為強烈。弘育聯合診所指出，最近這一週上呼吸道感染患者顯著增加，雖然大部分是一般病毒感染，常見症狀為喉嚨痛、鼻塞、流鼻水及咳嗽，但也穿插了不少A、B型流感、諾羅病毒及腸病毒個案。

診所方面形容，今早門診一開，大量患者湧入，「候診清單深不見底」，為了消化掛號人潮，診所不得不緊急增派醫師支援。醫師提醒，每年「寒假前夕」與「農曆年前」本就是感冒高峰期，加上近期尾牙聚會頻繁，病毒傳播速度極快。

醫師提醒，每年「寒假前夕」與「農曆年前」本就是感冒高峰期，加上近期尾牙聚會頻繁，病毒傳播速度極快。示意圖／翻攝自pixabay

新冠處低點波動 變異株XFG全球流行

在新冠肺炎方面，目前國內疫情處於低點波動，上週門急診就診約1072人次，持平無明顯升降，新增1例本土重症。不過全球新冠陽性率有上升趨勢，目前全球流行變異株以XFG佔比最高，鄰近國家如中、日、韓則以NB.1.8.1為主。

疾管署示警：打疫苗、戴口罩過好年

疾管署提醒，近期日夜溫差大，適逢尾牙旺季及寒假旅遊潮，南來北往將增加疾病傳播風險。呼籲民眾若曾感染或接種過「非本季」新冠疫苗，保護力已不足以抵抗目前的新變異株，應儘速前往接種。

此外，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫。弘育聯合診所也呼籲「大家一定要多多保重，出入公共場所勤洗手、戴口罩，才能平安健康過好年。」



