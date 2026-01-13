流感回升 估2週後進流行期

流感疫情有回升跡象，預計二周後進入流行期，過年前後達到高峰，疾管署表示，年輕個案仍有感染流感重症的風險，特別是潛在慢性疾病、肥胖者，再次呼籲，現仍有近十八萬劑流感疫苗，提醒高風險個案應儘早接種。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據疾管署監測資料顯示，今年一月四日至十日類流感門急診就診計九萬一八四二人次，較前一週上升九‧六%；另，一月六日至十二日新增二十三例流感併發重症病例及三例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本（二○二五-二○二六）流感季累計四四一例重症病例及八十六例死亡，其中重症病例以六十五歲以上長者（占六十四%）及具慢性病史者（占八十三%）為多，八十八%未接種本季流感疫苗。全球活動度上升，鄰近國家日本、韓國近三週呈下降趨勢，惟仍處流行期；西/東南亞、歐、北非、北/中美洲及加勒比海地區陽性率高且流感活動上升，全球主要流行型別為A（H3N2），惟南美洲以A（H1N1）pdm09為主。

疾管署防疫醫師林詠青表示，在三例流感死亡個案中，一名北部六十多歲男性，本身有多重慢性疾病：高血壓、高血脂、糖尿病、B肝帶原，且未接種本季流感疫苗。在十二月上旬咳嗽有痰、喉嚨痛、全身虛弱，曾就醫診斷為Ａ型流感，有使用口服抗病毒藥物，不過症狀未改善，且出現食慾下降、腹脹、下肢水腫後到急診就醫，檢查有黃疸情形，抽血檢查發現白血球、發炎指數、肝指數、黃疸指數皆有上升，電腦斷層發現有肺炎、肝硬化，收治住院給予抗生素，住院後又出現呼吸喘而轉至加護病房且有給予流感抗病毒藥物，由於症狀都未改善，於一月上旬不幸過世，住院約四周，主要死因為流感併發肺炎重症和急性呼吸窘迫。

在二十三例流感重症個案中，相對年輕的個案為北部三十多歲男性，因肥胖（BMI>三十五以上）、有高血壓病史，未接種本季流感疫苗，一月初出現發燒、咳嗽等症狀，曾到診所就醫，開立口服抗病毒藥物治療，返家後一二天又陸續出現高燒、胸痛、全身痠痛、呼吸喘等症狀，再度到急診就醫，檢驗為Ａ型流感，胸部電腦斷層有雙側肺炎，研判為流感併發肺炎、呼吸衰竭、敗血症等狀況，收住加護病房給予流感抗病毒藥治療，目前症狀逐漸穩定、移除氣管內管，已住院一周、仍在加護病房治療觀察中。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣；全國疫苗尚餘約十七‧九萬劑流感疫苗，民眾應儘速接種。