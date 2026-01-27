流感增幅趨緩但死亡持續，疾管署：開學後疫情恐再起

最新流感門急診就診人次雖小有上升，但急診就診病例百分比與前一週持平，仍低於流行閾值，疾管署今（27）日表示，由於增幅趨緩、A 型 H3N2 K 分支佔比下降，春節前是否進入流感流行期有待觀察，高峰期單週就診人次推估也下修至約 12 萬人，惟須注意全球流感活動度高，近期韓國疫情升溫，日本主要流行 B 型，開學後 B 型流感可能帶來新一波疫情。

今年第 3 週（1/18-24）類流感門急診就診計 110,501 人次，較前一週上升 3.9％，疾管署長羅一鈞表示，此為 4 年同期最低，研判是因疫苗保護力足夠、去年秋季流感感染民眾獲暫時保護力有關。由於疫情增幅趨緩、A 型 H3N2 K 分支雖仍為主流但佔比下降，因此下修春節高峰期就診人次。

50 多歲多重慢病男染流感，休克、腸胃道出血、心臟衰竭過世

然而，高風險族群仍須注意。上週（1/20-26）新增 14 例流感併發重症及 5 例死亡。本流感季累計 472 咯重症病例、93 例死亡，其中重症病例以 65 歲以上長者及具慢性病史者為多，87％未接種本季流感疫苗。

廣告 廣告

疾管署防疫醫師阮志翰分享，北部一名患有心臟病、糖尿病、高血壓、慢性腎臟病史的 50 多歲男性，去年 12 月陸續出現喉嚨痛、肌肉酸痛、呼吸急促、咳嗽，就醫檢查發現雙側肺部浸潤，篩檢確診為 A 流重症併發肺炎，並因意識不清、呼吸衰竭收治加護病房，然病情持續惡化，發生休克、腸胃道出血、心臟衰竭，最後發病 3 週後死亡。

國際流感疫情持續，公費疫苗剩 13.3 萬劑速打

疾管署副署長林明誠指出，目前公費流感疫苗僅剩 13.3 萬劑，因疫苗接種後須 2 週產生完整保護力，故呼籲長者、慢性病高風險群應盡快趕在春節南往北返前接種疫苗，尤其國際流感疫情持續。

疾管署主任郭宏偉表示，韓國疫情上升、日本主要流行 B 型；中國、香港及新加坡處相對高點或中度流行；亞洲、歐洲、北非、中美洲、南美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別與台灣一樣均為 A 型 H3N2，民眾仍須慎防。

文／周佩怡、圖／巫俊郡