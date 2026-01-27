流感增幅趨緩 開學季慎防B流

流感持續升溫，疾管署公布，國內上周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周略升4％，並新增14例重症及5例死亡。疾管署長羅一鈞指出，疫情增幅雖趨緩，但B流逐漸增加，除春節到達高峰外，開學季也需留意是否因B流帶來另一波高峰。

羅一鈞表示，疫情增幅趨緩，本周或下周是否進入流行期、春節是否達就診高峰仍需觀察，先前預估高峰就診人次將達12至13萬、甚至14萬，目前研判下修至約12萬。

羅一鈞指出，今年冬季流感反常未見大流行，上周就診人次11萬人創下4年同期最低，也創4年來最晚進入流行期紀錄，推測與今年疫苗保護力足夠，以及秋季流感提前流行，許多民眾感染後建立抵抗力有關。

除了增幅趨緩，羅一鈞說，目前主流流感病毒H3N2的K分支占比下降、B型流感上升，春天B流會增加，下一波將觀察春節後開學季，是否因B流帶來疫情小高峰。

疾管署統計，截至1月26日，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，疫苗尚餘13.3萬劑。呼籲符合資格民眾，儘速接種公費流感疫苗。

另外，印度近期爆發立百病毒，疾管署預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病，預計3月中正式生效。

羅一鈞表示，國內去年9月就開始研議，並非因應此波印度疫情。依風險評估，傳染再生數（R0值）超過1就會持續傳播、造成流行，但立百病毒自1999年至今，R0值為0.2至0.7，造成流行或大流行的風險很低；然而，此病毒致死率高，約40至75％，且目前沒有核准藥物或疫苗，加上台灣與南亞交流頻繁，不排除有境外病例，需提早因應。

疾管署委託台大研究實驗性療法，針對立百病毒研議診治指引，包括常用於治療新冠病毒、猿猴動物實驗發現可能可預防立百病毒的「瑞德西韋」，以及治療C肝的「雷巴威林」，都可能對立百病毒有療效。