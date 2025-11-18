流感增10死42重症 30多歲男未打疫苗高血壓併發腦出血亡

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫情周報表示，11月9日至15日類流感門急診就診計9萬3247人次，較前周下降9.1%；但近7日仍新增42例流感併發重症病例及10例死亡。其中南部30多歲高血壓男性未打疫苗，併發呼吸衰竭及腦出血死亡，另有4歲男童重症住加護病房。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年10月起本流感季累計300例重症病例及35例死亡，其中重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，95%未接種本季流感疫苗。（中央社）

管署今天表示，國內流感疫情續降，但上周仍增42例流感併發重症及10例死亡。死亡個案中較年輕個案，防疫醫師林詠青說明，為南部30多歲男性，有高血壓病史，未接種本季流感疫苗。10月下旬出現發燒、喉嚨痛症狀，後來又因為高血壓相關心血管併發症到急診就醫，手術後轉加護病房照護，但轉到加護病房隔天出現呼吸窘迫、低血氧，X光檢查顯示已經有肺炎。

廣告 廣告

林詠青說明，個案經檢驗確診感染A型流感和細菌，給予抗生素和抗病毒藥物治療，但仍於併發腦出血休克，住院2週後在11月上旬過世，研判死因為流感併發呼吸衰竭及腦出血。

年輕重症個案則為南部4歲男童，林詠青說，個案無潛在病史、未接種本季流感疫苗，11月上旬出現高燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，至診所就醫開立口服藥物，但1週後又食慾、活動力下降，且出現呼吸喘、咳嗽有痰、哮吼狀況；就醫發現已血氧偏低、呼吸困難，X光顯示肺部兩側浸潤增加。

林詠青說明男童快篩顯示A型流感陽性，因有呼吸衰竭狀況，插管並給予抗病毒藥物，目前住院第6天，生命徵象穩定，但仍在加護病房治療中。疫調顯示其同住接觸者、幼兒班同學都有流感症狀，也有人確診A型流感，推測應是家戶或社區感染。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年10月起本流感季累計300例重症病例及35例死亡，其中重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，95%未接種本季流感疫苗。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。