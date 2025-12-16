流感增10重症2死！9歲童「打過疫苗」仍肺炎 疾管署示警K分支成主流

疾管署呼籲民眾應接種疫苗，降低感染後發生重症和死亡的風險。（示意圖／報系資料照）

疾管署統計，上週（12／9－12／15）新增10例流感併發重症病例（1例H1N1、9例H3N2）及2例死亡（1例H3N2、1例A未分型）。防疫醫師林詠青表示，上週通報的流感重症個案中，年紀最小的是1名北部9歲男童，本身沒有慢性病史，且於今年10月下旬已接種本季流感疫苗，仍在12月上旬出現不適症狀。

林詠青指出，男童起初出現身體不適、食慾不振，先至診所就醫並服用口服藥物返家休息，隨後病情惡化，陸續出現發燒、畏寒、咳嗽與鼻塞等症狀，之後更出現呼吸急促，被送往急診。

經檢查發現，患者白血球與發炎指數偏高，流感快篩呈A型流感陽性，研判為流感併發肺炎，隨即收治加護病房，並給予抗病毒藥物治療。所幸治療2天後病況改善，轉至一般病房，約住院1週後於12月中旬康復出院。

疾管署說明，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計380例重症病例（109例H1N1、264例H3N2、3例A未分型、4例B型）及68例死亡（22例H1N1、44例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64％）及具慢性病史者（占83％）為多，92％未接種本季流感疫苗。

疾管署表示，全球流感活動度上升，目前主要流行型別為（H3N2），且根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出K分支病毒株。中國整體疫情呈上升趨勢，其中，南方仍持續上升，惟北方處高點略降，鄰近國家日本、韓國處高點，近2週呈下降趨勢，東南亞部分國家（如泰國、越南等）自9月中旬後便進入活躍期，流感病例增多；東／北／西南歐、亞、西非、北／中美洲及加勒比海地區流感活動上升。

另外，為進一步提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署已再增購15萬劑公費流感疫苗，自今年12月15日起陸續配送，預計於本週完成配送。疾管署提醒，因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

