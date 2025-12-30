流感增11重症、4死！疾管署估「2因素」將使疫情升溫 春節前後達高峰

疾管署呼籲民眾應接種疫苗，降低感染後發生重症和死亡的風險。（示意圖／報系資料照）

疾管署今天（30日）表示，第52週（12／21－12／27）類流感門急診就診計81,557人次，與前一週相當；另上週（12／23－12／29）新增11例流感併發重症病例（1例H1N1、10例H3N2）及4例死亡（1例H1N1、3例H3N2）。疾管署預估，歲末將近，民眾聚餐、跨年活動及旅遊等活動頻繁，可能增加疾病傳播風險，預期最快2～3周後進入流行，並於農曆春節前後達到最高峰。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計407例重症病例（114例H1N1、288例H3N2、1例A未分型、4例B型）及78例死亡（24例H1N1、53例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64％）及具慢性病史者（占83％）為多，90％未接種本季流感疫苗。

疾管署說明，截至今年12月29日，公費流感疫苗接種數約658.9萬人次，全國流感疫苗尚餘約23.8萬劑，新冠疫苗接種累計約156.8萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.5萬人次。另自明年1月1日起，新冠疫苗公費對象擴大提供滿6個月以上尚未接種之民眾，鼓勵民眾攜幼扶老一起接種，及早獲得保護力，預防感染後引發之不適及降低併發重症與死亡風險。

疾管署指出，上週疫情涉及放假等因素，若扣除後實際類流感就診人次上升3％，但考量國內氣溫即將下降且年末聚會活動增加，可能致疫情升溫，預期最快2～3週後進入流行期，並於農曆春節前後、2月中旬達到最高峰。

疾管署提醒，疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

