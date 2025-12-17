流感增2死、10重症 疾管署示警疫情將回升「估春節達高峰」

近期天氣變化大，疾管署統計，雖然近來流感就診人次沒有明顯變化，但上週流感併發重症與死亡個案卻持續增加。疾管署指出，上週新增流感併發重症10例，以及2例死亡；隨著年末聚會增加，國內流感疫情可能逐漸回升，預估明年農曆春節將達流行高峰。

疾管署提到，上週最年輕的重症個案為北部一名9歲男童，男童今年10月底接種過本季流感疫苗，但本月初仍出現發燒、畏寒等症狀，且因呼吸急促送急診，研判為流感併發肺炎。疾管署懷疑該個案可能與感染A型H3N2變異株「K分支」有關，所幸經治療後已康復出院。

一名9歲男童曾在今年10月下旬接種本季流感疫苗，但於12初仍出現發燒、畏寒與呼吸急促等症狀而送急診，研判為流感併發肺炎。圖／台視新聞

對於疫苗保護力與重症風險，台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，重症發生與多項因素相關，包括進入身體的病毒量及個人體質等。林口長庚兒童感染科教授級醫師黃玉成則提到，日本今年流感流行情況較明顯，台灣是否出現類似情形仍須觀察，若疫情加劇，兒童可能是相對高風險族群。

全球新冠疫情陽性率上升 WHO示警新變異株

疾管署提醒，也須留意流感與新冠病毒同時流行的風險。疾管署指出，目前國內新冠疫情仍在低點波動，但全球陽性率持續上升，尤其世界衛生組織（WHO）上週通報出現新的變異株BA.3.2，並指出短時間內相關病例在全球占比達5%。疾管署副署長林明誠表示，國內目前尚未發現BA.3.2，後續疫情上升幅度仍須觀察病毒株與疫苗是否吻合，疾管署也將持續監測。

台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／周瑾逸





