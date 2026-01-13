流感增23重症3死 30歲肥胖男「一般感冒變高燒、胸痛」已敗血症！ 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內流感疫情開始蠢動，門急診就診人次上周明顯升溫，疾管署今（13）日公布，上周國內同時新增23例流感併發重症病例及3例死亡病例。值得注意的是，重症病例當中最年輕者，為北部30多歲男性，本身有肥胖及高血壓病史，一開始發燒咳嗽，被診斷為一般感冒，一、二天隨即惡化成高燒、胸痛，再赴急診已經併發肺炎及敗血症，目前還在加護病房救治中。

疾管署下午在例行疫情記者會上，公布最新監測資料，上周類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1週上升9.6%，流感疫情出現升溫跡象；另近7日新增23例流感併發重症病例（3例H1N1、19例H3N2、1例B型）及3例死亡（均H3N2）。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，依實驗室監測，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季已累計441例重症病例（118例H1N1、317例H3N2、1例A未分型、5例B型）及86例死亡（24例H1N1、60例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，88%未接種本季流感疫苗。

上周新增流感重症及死亡個案當中，疾管署防疫醫師林詠青說，死亡個案中有一名北部60多歲男性，本身有高血壓、糖尿病、高血脂以及B肝帶原等多重慢性疾病，沒有接種本流感季疫苗，12月上旬開始咳嗽、有痰、喉嚨痛、全身虛弱，就醫診斷感染A型流感，雖給予抗病毒藥物治療，但又出現食慾下降、腹漲、下肢水腫等，急診檢查發現有黃疸，白血球、發炎指數上升，有肺炎及肝硬化。

林詠青說，該名60多歲男性雖經收治住院，給予抗生素，但症狀都沒有改善，不幸於1月上旬過世，死因為流感併發肺炎、呼吸窘迫，原本的三高和肝硬化病史是造成重症的主要原因。

林詠青指出，重症個案最年輕為北部一名30多歲男性，雖然年輕，但有肥胖（BMI逾35）跟高血壓病史，也沒有接種本流感季疫苗，一開始症狀是發燒、咳嗽，曾赴診所就醫，被診斷為一般感冒，給予藥物治療，隨後惡化為高燒、胸痛、呼吸喘，赴急診時發現已有肺炎併發呼吸衰竭及敗血症，目前住院一周，狀況趨於穩定，已移除呼吸氣管，正觀察近日是否能順利轉出加護病房。

林詠青強調，上述二例病例都有潛在病史，目前國內僅剩餘18萬劑的公費流感疫苗。提醒包括嬰幼兒、年長者，特別是有慢性病史的民眾，均為重症高風險族群，目前流感疫情已見上升，且還沒到最高點，要盡早接種疫苗以取得保護力。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗，保護自己及家人的健康。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

