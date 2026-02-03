流感增25例重症疫情緩升 4歲童併發腦炎住加護

疾管署今天表示，流感疫情緩升，增25例重症，包含今年以來最小個案，4歲男童併發腦炎住加護病房治療。但今年罕見流感尚未進入流行期，若到過年前仍未進入流行期，即為12年來首見。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫情周報表示，監測資料顯示，今年1月25日至31日類流感門急診就診計共11萬6281人次，較前1周上升3.2%，趨勢緩升；急診就診病例百分比則維持10.3%，未突破流行閾值。

根據監測資料，1月27日至2月2日新增25例流感併發重症病例及1例流感併發重症死亡。新增流感重症個案中包含今年最小個案。疾管署防疫醫師林詠青說明，為南部4歲男童，沒有潛在疾病也未接種本季疫苗，但過去每年都有接種。

確診4歲男童今年1月中旬出現咳嗽、流鼻水症狀，後續又發燒、喉嚨痛、頭痛、倦怠，至診所就醫診斷為感冒，但隔天又持續發燒，出現嗜睡抽搐症狀。



林詠青指出，個案至急診就醫時，體溫超過攝氏40度且血壓偏低，快篩A流陽性，發炎指數上升，且有抽搐、嗜睡症狀，腦部電腦斷層顯示有腦炎情況，診斷為流感重症合併腦炎，給予抗病毒藥物，加護病房治療。目前已住院2周，病況穩定，已移除氣管內管，但仍在加護病房治療。



林詠青說明疫調狀況，個案同住家人有2人在個案發病前1到2天有流感症狀，不排除家戶內感染；加上社區疫情有緩升趨勢，也有感染風險。



疾管署發言人林明誠表示，今年目前尚未進入流行期，情況相當罕見，若到農曆過年前尚未進入流行期，即為2013年以來，除2021到2023年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間以外，首次在農曆春節前還未進入流行期。



林明誠說明後續疫情走向指出，因過年期間門診開診率較低，預期屆時急診就診病例流感占比將突破流行閾值的11%，高峰期單周就診人次約12萬，至於年假結束、診所恢復開診後疫情走勢，仍要再觀察；上周B型流感占比27.9%，較前1周17%上升，將密切觀察對疫情影響。



疾管署統計疫苗接種顯示，截至今年2月2日，公費流感疫苗接種數約671.8萬人次，全國疫苗尚餘約11萬劑。COVID-19疫苗接種累計約164.9萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.9萬人次；元旦起COVID-19疫苗擴大接種後，已經接種7.4萬人次，換算替民眾省下新台幣3.3億元。