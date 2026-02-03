流感增25例重症 4歲童併發腦炎住加護

經幾周觀察，流感疫情罕見地延後進入流行期，自二○一三年以來，除了二○二一至二○二三新冠期間外，今年可能是第一次在農曆春節前尚未進入流行的一年；疾管署發言人林明誠表示，但隨著過年人潮移動、群聚，預估過年期間疫情會進入流行，高峰則可能落在過年後，預估單周就診人次約十二萬左右，後續還要觀察B型流感的趨勢。

依據疾管署監測資料顯示，今年一月二十五日至三十一日類流感門急診就診計十一萬六二八一人次，較前一週上升三‧二%，趨勢緩升；另上週（1/27-2/2）新增二十五例流感併發重症病例及一例流感併發重症死亡（H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。B型流感的占比從上上周的十七％，上升至上一周的二十三‧九％，上升七％、上升的幅度不算小，後續須看B型流感流行的程度。

本（114-115）流感季累計四九七例重症病例及九十四例死亡，其中重症病例以六十五歲以上長者（占六十一%）及具慢性病史者（占八十三%）為多，八十六%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度仍高，鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行，另香港及中國分處相對高點或中度流行；此外，東/西亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增流感重症個案中，年紀最小的個案為南部四歲男童，本身沒有潛在疾病、也未接種本季流感疫苗，但在過去三年，每年都有接種。今年一月中旬出現咳嗽、流鼻水症狀，後續又出現發燒、喉嚨痛、頭痛、倦怠，至診所就醫診斷為感冒。但就醫隔天又持續發燒，出現嗜睡抽搐症狀而至急診就醫，體溫超過攝氏四十度且血壓偏低，流感快篩為A流陽性，血液檢驗發現其發炎指數上升，且有抽搐、嗜睡症狀，腦部電腦斷層顯示有腦炎情況，診斷為流感重症合併腦炎，給予抗病毒藥物，並收住加護病房治療。從發病至今已住院二週多，病況穩定，已移除氣管內管，但仍在加護病房繼續住院治療中。

疫調狀況，林詠青指出，個案同住家人有二人在個案發病前一到二天有流感症狀，不排除可能是家戶內感染；加上社區疫情有緩升趨勢，也有感染風險。

全國流感疫苗尚餘約十一萬劑，因農曆春節將至，民眾國內外旅遊及往來頻繁，而目前流感疫苗剩餘量有限，且疫苗接種後約需二週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者儘速於春節連假前預約前往接種流感及新冠疫苗，以降低重症與死亡風險。