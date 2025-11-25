流感增25重症12死！中部20多歲男染A流「發病5天呼吸困難」住加護病房

記者簡浩正／台北報導

防疫醫師黃柏翰（左）說明流感重症個案。（圖／記者簡浩正攝影）

衛福部疾病管制署今（25）日表示，上週類流感門急診就診較前週下降10.1%，另增25例流感併發重症病例及12例死亡；其中具心臟、腎臟病史的20多歲男性，一度重症住加護病房。

國內流感疫情本月初脫離流行，近期持續呈現下降趨勢。疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，依據疾管署監測資料顯示，第47週(11/16-11/22)類流感門急診就診計85,425人次，較前一週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例(3例H1N1、21例H3N2、1例A未分型)及12例死亡(7例H1N1、5例H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

他說，本(2025-2026)流感季累計325例重症病例(104例H1N1、215例H3N2、2例A未分型、4例B型)及45例死亡(17例H1N1、27例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占63%)及具慢性病史者(占83%)為多，94%未接種本季流感疫苗。

防疫醫師黃柏翰表示，上週重症個案中較年輕者為中部20多歲男性，本身有心臟衰竭、腎臟衰竭並長期洗腎，未接種本季流感疫苗，11月中旬咳嗽流鼻水，5天後病況惡化，出現呼吸急促、呼吸困難、倦怠等症狀，至急診抽血發現白血球、發炎指數上升，電解質不平衡，且X光發現兩側肺部浸潤，檢驗A型流感陽性。

他說，醫師研判個案A流感染伴隨心臟病與腎臟病惡化，且不排除有肺炎，住加護病房治療，所幸在使用抗病毒藥物治療後，症狀改善，4天後轉出到一般病房，目前病況穩定。

疾管署長羅一鈞表示，雖然目前流感疫情處於相對低點，但是依照國際疫情趨勢推估，流感疫情會在跨年之後明顯上升，農曆春節前後達到高峰。請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險。

