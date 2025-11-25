流感增25重症12死！中部20多歲男染A流「發病5天呼吸困難」住加護病房
記者簡浩正／台北報導
衛福部疾病管制署今（25）日表示，上週類流感門急診就診較前週下降10.1%，另增25例流感併發重症病例及12例死亡；其中具心臟、腎臟病史的20多歲男性，一度重症住加護病房。
國內流感疫情本月初脫離流行，近期持續呈現下降趨勢。疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，依據疾管署監測資料顯示，第47週(11/16-11/22)類流感門急診就診計85,425人次，較前一週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例(3例H1N1、21例H3N2、1例A未分型)及12例死亡(7例H1N1、5例H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。
他說，本(2025-2026)流感季累計325例重症病例(104例H1N1、215例H3N2、2例A未分型、4例B型)及45例死亡(17例H1N1、27例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占63%)及具慢性病史者(占83%)為多，94%未接種本季流感疫苗。
防疫醫師黃柏翰表示，上週重症個案中較年輕者為中部20多歲男性，本身有心臟衰竭、腎臟衰竭並長期洗腎，未接種本季流感疫苗，11月中旬咳嗽流鼻水，5天後病況惡化，出現呼吸急促、呼吸困難、倦怠等症狀，至急診抽血發現白血球、發炎指數上升，電解質不平衡，且X光發現兩側肺部浸潤，檢驗A型流感陽性。
他說，醫師研判個案A流感染伴隨心臟病與腎臟病惡化，且不排除有肺炎，住加護病房治療，所幸在使用抗病毒藥物治療後，症狀改善，4天後轉出到一般病房，目前病況穩定。
疾管署長羅一鈞表示，雖然目前流感疫情處於相對低點，但是依照國際疫情趨勢推估，流感疫情會在跨年之後明顯上升，農曆春節前後達到高峰。請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險。
更多三立新聞網報導
赴日小心！羅一鈞：日本流感「快到高峰」15縣超標 國內下波高峰時間曝
歐萊德上榜！「18款蘇丹紅化妝品」清單一次看
擬放寬近親禁婚至四等親 醫示警萬萬不可：「畸形兒」風險高
日本流感拉警報！醫示警「一事」是大流行前奏：出國前快打疫苗
其他人也在看
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 4 小時前
14歲學生突中風倒地！心臟竟藏7公分「炸彈」 醫搶救黃金10分鐘
一名14歲學生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟等症狀，被緊急送往聯新國際醫院，為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排檢查，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分的巨大黏液瘤，情況相當危險，所幸經治療後，並未留下後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 1 天前
M痘疫情持續！11月新增7例「皆本國青壯男性」 全台案例分布曝光
疾管署說明，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年11月24日累計確診504例病例（469例本土及35例境外移入），其中今年計確診52例（45例本土及7例境外移入病例），社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clad...CTWANT ・ 6 小時前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨/32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症
一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。中天新聞網 ・ 1 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 12 小時前
M痘疫情延燒！疾管署曝新增確診「全是青壯年男性」 點名「無固定性伴侶者」有風險
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（25）日公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
群砲團爆「1人確診HIV」嚇到急團檢 醫證實：真的有人感染
感染HIV不等於立即罹患愛滋病，不過HIV（愛滋病毒）仍是引起愛滋病（AIDS，後天免疫缺乏症候群）的病毒，據疾管署統計截至2024年底，全台已累計超過3.6萬名HIV感染者，且年輕族群感染人數上升。對此就有醫師坦言，曾經遇過「砲兵團」組團到門診求篩檢，原來他們其中一人發現篩檢陽性。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
M痘新案例遍布北中南！本月7確診皆青壯男性 專家示警：症狀前就能傳染
疾病管制署今(25)日公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今(2025)年11月24日累計確診504例病例(469例本土及35例境外移入)，其中今年計確診52例(45例本土及7例境外移入病例)，社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clade I型之境外或本土病例。 M 痘 Ib 型病毒擴散 專家：已形成隱藏傳播鏈 疾管署指出，全球M痘疫情持續，自今年初至10月31日，全球累計98國通報逾4萬8千例M痘病例，186例死亡，目前病例主要集中於非洲與美洲。歐洲、北美與東南亞近期呈上升趨勢，亞洲多國（包含中國、泰國、日本、香港、韓國等）以及澳洲持續零星通報。另世界衛生組織（WHO）公布，於9月5日至10月中旬，除中非與東非外，其餘區署合計新增21例Ib型病毒個案，其中9例無疫區旅遊史。另非洲以外之6國（義大利、荷蘭、西班牙、葡萄牙、美國、馬來西亞常春月刊 ・ 5 小時前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 10 小時前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
為何今年大家積極接種流感疫苗？醫曝「年初關鍵一事」：全台都怕到了
隨著冬季逼近、氣溫明顯轉涼，流感疫情也悄悄升溫。根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗接種量已達65萬313劑，顯示民眾接種意願相當踴躍。而今年流感疫苗為何如此搶手？前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧點出關鍵原因，直指「年初的一件事」讓全台民眾都被嚇到了，因而提高防疫警覺。鏡報 ・ 1 天前
尋歡團爆有人中HIV陽性 全衝醫院...又1人中了
尋歡團爆有人中HIV陽性 全衝醫院...又1人中了EBC東森新聞 ・ 5 小時前
赴日小心！羅一鈞：日本流感「快到高峰」15縣超標 國內下波高峰時間曝
日本流感拉警報！冬天不少民眾會飛日本旅遊，不過近日不少醫師提醒日本流感個案數激增，疾管署署長羅一鈞今（25）日也提醒，日本流感疫情快速升溫「快達到高峰了」，目前預估就落在耶誕節，呼籲民眾出國前務必要先打好打滿流感疫苗。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
課堂突倒地！國中生心臟長7公分巨瘤 醫急取血栓救命
一名14歲國中生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟及語言表達困難等症狀，送醫發現少年左心房竟有近7公分的巨大黏液瘤，並成功在10分鐘內取出4個血栓。中天新聞網 ・ 4 小時前