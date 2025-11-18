流感增42例重症、10死！30多歲男染疫「併發腦出血休克」 送醫住院2周亡

疾管署今（18）日公布上周門急診流感就診人次為9萬3247，繼脫離流行期後，較前周下降9%。惟上周仍新增42例重症病例，以及10例死亡。疾管署副署長曾淑慧表示，目前預估12月上旬，流感疫情又會上升一波，直到農曆春節前後達到高峰。據統計，疾管署採購的公費流感疫苗已接種583萬人次，剩餘不到90萬劑；又最近日本、韓國、中國的流感疫情都在急速上升，有前往旅行計畫的民眾，最好在出發14天前接種疫苗。



疾管署指出，近7日國內新增42例流感併發重症病例（10例H1N1、30例H3N2、2例A未分型）及10例死亡（4例H1N1、6例H3N2）。本流感季累計300例重症病例及35例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占82%為多，且95%未接種本季流感疫苗。



疾管署防疫醫師林詠青說，死亡個案最年輕是南部30多歲男性，10月下旬出現發燒、喉嚨痛，後來因為高血壓心血管併發症到急診，手術治療後轉加護病房照護，但是隔天出現呼吸窘迫、低血氧、胸部X光顯示肺炎，檢驗確認A流和細菌感染，給予抗生素與抗病毒藥物治療，但後續仍然併發腦出血休克，11月上旬不幸過世，住院兩周，死因是流感併發呼吸衰竭、腦出血。



廣告 廣告

林詠青提到，上周新增流感重症個案當中，年齡較小為南部4歲男童，今年沒打疫苗，11月上旬出現高燒、咳嗽、流鼻水等症狀，曾至診所就醫，開立口服抗病毒藥物，沒想到一周後又咳又喘，活動力下降，開始哮喘，就醫X光顯示已二側肺部浸潤、呼吸衰竭，馬上轉入加護病房，迄今住院6天，情形穩定，仍在治療中。由於同住接觸者跟幼兒班同學都有症狀跟確診個案，研判為社區或家戶感染。

日本流感個案急遽增加 國人赴日旅遊要注意

據指出，本流感季2025到2026年累計300例重症，其中以A型H3N2有193例最多，65歲以上長者占64%，具慢性病史者占82%居多，95%未接種本季流感疫苗。



曾淑慧說，今年日本疫情走向跟台灣類似，台灣在9月底、10初就進入流行期，日本當地流感也大概提早1個月左右進入流行期，且近一周快速上升，多了1.5倍，個案數急遽增加，國人赴日本旅遊之前，應做好準備。國內目前流感疫情仍一路緩降，依據疾管署監測資料，上周類流感門急診就診共計9萬3247人次，較前一周下降9.1%；不過，國人愛去的日本，疫情卻是呈現上升趨勢。



曾淑慧說，今年日本疫情走向跟台灣類似，台灣在9月底、10初就進入流行期，日本當地流感也大概提早一個月左右進入流行期，且近一周快速上升，多了1.5倍，個案數急遽增加，國人赴日本旅遊之前，應做好準備。





更多風傳媒報導

