流感增5死全是這2族群 疾管署曝疫情反常：春節前後達高峰
【緯來新聞網】冬天一到，流感病毒開始蠢蠢欲動，溫差大也可能增加疾病傳播風險。上週流感重症新增11人，死亡個案增加5人，疾管署預測，流感疫情將在1月下旬進入流行期，農曆春節後達到高峰，並呼籲年長者或具潛在疾病者，尚未接種疫苗的人，應盡速施打，獲得足夠的保護力。
流感病毒蠢蠢欲動，上週重症新增11人，死亡個案增加5人。（示意圖／翻攝自pixabay）
疾管署監測資料顯示，上週（2025/1228-2026/1/3）國內類流感門急診就診人數達8萬2161人，與前一週狀況持平，其中共新增11例（1例H1N1、10例H3N2）流感併發重症個案，以及5例（4例H3N2、1例A未分型）死亡。
疾管署示警，流感疫情恐延遲到1月下半月才會正式進入流行期，這樣的狀況過往較為少見，推估與國內先前提早出現一波秋季流感疫情有關，先上升又下降，但預估農曆春節前後仍會達到一波高峰。
疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。
由於死亡個案均為年長者或具潛在疾病者，疾管署也建議，長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應盡速接種流感及新冠疫苗，約需2週才能獲得足夠的保護力。
