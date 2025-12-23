流感增6死「60歲女間歇發燒」搶救3周亡 年底罕見疫情低點

疾管署公布，上週新增16例流感併發重症病例，另有6例死亡個案，全數為H3N2型別。疾管署防疫醫師林詠青透露，死亡個案中較特殊的是一名南部60多歲女性，11月起出現近半個月間歇性發燒、畏寒症狀，急診就醫時已發現肺炎，儘管給予藥物治療，仍反覆發生心跳停止，住院搶救3週後不治。

年底罕見出現流感疫情仍處低點尚未上升的狀況，因此推估明年農曆春節前後的流感高峰將比往年相較緩和。(圖/疾管署)

疾管署長羅一鈞指出，年底罕見出現流感疫情仍處低點尚未上升的狀況，因此推估明年農曆春節前後的流感高峰將比往年相較緩和。根據監測資料，第51週（12月14日至20日）類流感門急診就診計8萬3851人次，與前一週相當，而國外疫情如日本、南韓皆呈上升趨勢。

廣告 廣告

疾管署發言人林明成表示，國內今年疫情爬升速度特殊緩慢，主要與流感疫苗接種數量較去年增加，以及全民防疫意識提升有關。他提到，流感高峰預期落在春節前後，現在各國疫情都在上升，但台灣12月底雖處低點，目前僅在流行閾值下一些，仍提醒民眾可接種疫苗防疫。

林詠青說明，流感死亡最年輕個案為南部60幾歲女性，本身有多重慢性疾病，包含糖尿病、高血壓、高血脂，還有氣喘病史，沒有接種本季流感疫苗。個案11月開始間歇性發燒、畏寒，持續2到3週，11月底到急診就醫，胸部X光有肺部腫塊，收住院進行評估。

林詠青進一步指出，個案入院後有呼吸困難轉加護，流感快篩確認A流，胸部X光有肺炎，給予流感抗病毒藥物治療，仍反覆發生心跳停止、黴菌感染，後續治療無效仍於12月中旬過世，總計住院3週。主要死因為流感併發重症，侵襲性黴菌感染。

疾管署發言人林明成表示，國內今年疫情爬升速度特殊緩慢，主要與流感疫苗接種數量較去年增加，以及全民防疫意識提升有關。(圖/疾管署)

新冠死亡個案最年輕是中部50多歲男性，本身有惡性腫瘤病史，沒有接受近幾年JN.1等新冠疫苗，上一次打新冠疫苗是3年前。因為發燒、咳嗽有痰、呼吸困難，急診就醫時新冠快篩陽性，胸部X光顯示右側肺炎，新冠感染併發肺炎呼吸衰竭，也有敗血性休克情況。個案收治加護病房給予抗生素等藥物治療，後續肺部併發黴菌感染，治療無效，仍於12月中旬過世，住院約2週，主要死因是新冠感染合併呼吸衰竭，以及原先的惡性腫瘤病史。

全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲部分地區呈上升。鄰近國家或地區如香港、日本、韓國疫情下降，中國疫情略增但仍處低點，另加拿大及英國疫情呈下降趨勢。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家或地區如中國、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。世界衛生組織近期新增BA.3.2為監測中變異株VUM，目前占比仍低，須持續觀察。

延伸閱讀

陸軍司令部出事！士官長「魂斷雲林」慘死車內

狡猾山老鼠盜肖楠木「製香粉海削百萬」 查扣456公斤贓物

倒車誤撞消防系統！停車場「泡沫狂噴」...秒變滑雪場