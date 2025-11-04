流感增63例重症、9死！最快「這時間」脫離流行期
生活中心／張予柔報導
天氣轉涼，呼吸道疾病進入高峰期，流感疫情持續升溫。根據衛福部疾管署監測資料，目前國內最流行的病毒型別為A型H3N2，傳染力強、擴散速度快。台北榮總感染管制中心住任醫師林邑璁指出，近期臨床上頻見「一家人相繼感染」的情況，只要與患者近距離接觸就可能中鏢，呼籲民眾切勿輕忽輕症，以免延誤治療導致重症。
醫生表示，H3N2病毒傳播力強，不少病例從一人確診擴散到整個家庭。（示意圖，翻攝自Pexels）
根據《中央社》報導，林邑璁在記者會中表示，H3N2病毒特性是變異快、傳播力強，不少病例從一人確診擴散到整個家庭。由於多數人症狀初期與一般感冒相似，常自行服藥或延遲就醫，結果導致病情惡化。他提醒流感的病程發展，有上呼吸道感染、免疫反應啟動、嚴重併發症三部曲，若有症狀應盡速就醫。
疾管署最新數據顯示，全國類流感門急診就診人次達106,829人次，新增63例重症、9例死亡。（示意圖／民視新聞）
疾管署最新數據顯示，上週（10月28日至11月3日）全國類流感門急診就診人次達106,829人次，雖較前一週下降4.9%，但仍處於流行期。同期新增63例流感併發重症病例與9例死亡，其中包括H3N2與H1N1個案。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，目前全球流感病毒陽性率雖處低點，但鄰近的日本、韓國與中國疫情明顯上升，流行型別皆以A型H3N2為主，國內疫情仍須嚴密監控。
11月1日起開放50至64歲無高風險慢性病成人施打流感及新冠疫苗。（示意圖／翻攝自圖庫Pexels）
疾管署表示，預期本週後國內疫情可望脫離流行期，但研判12月下旬流感疫情可能再度升溫，冬季重症恐比秋季更嚴重，提醒民眾應盡早接種疫苗，以降低感染與重症風險。目前公費流感與新冠疫苗第2階段接種已自11月1日起開放50至64歲無高風險慢性病成人施打，第1階段符合資格的長者與高風險族群若尚未接種，應儘速前往合約院所完成接種，儘早獲得保護力。
原文出處：流感增63例重症、9死…醫曝：一人中標全家倒！最快「這時間」脫離流行期
