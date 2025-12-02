流感增9死、24重症 5歲女童急性壞死性腦病變 葉克膜救不回

衛生福利部疾病管制署今天（2日）表示，國內流感就診人次與上周相當，且增9死、24重症。其中有本流感季最小死亡個案，北部5歲女童3度進急診，住院2周，心臟收縮功能嚴重受損，曾以葉克膜搶救，仍因急性壞死性腦病變死亡。

疾管署發言人林明誠在例行疫報記者會表示，國內流感疫情結束連8周下降，上周門急診就診人次與前周持平，預估不會再繼續下降、反會在近2周緩步上升，並預計於農曆春節前後達疫情高峰。

近7日新增24例流感併發重症病例及9例死亡。疾管署防疫醫師林詠青指出，其中包含本流感季年紀最小死亡個案，為北部5歲女童，本身無慢性疾病或潛在病史，去年11月有打疫苗，但本季尚未接種。

林詠青指出，個案在10月底就曾因腹痛便秘至急診就醫，給予治療後返家，隔天卻又出現發燒、腹痛症狀，再到急診，發現流感快篩A型陽性，給予口服抗病毒藥治療。不料返家後又出現嘔吐、全身痙攣、意識狀態改變，當天第2度到急診就醫，抽血發現心肌酵素、肝指數、發炎指數都上升，且胸部X光顯示雙側肺炎。

林詠青說明，醫師研判個案為流感併發腦炎與心肌炎，緊急收治加護病房治療，但住院後仍痙攣狀況持續，且有血壓偏低等情形；進一步檢查發現心臟收縮功能已嚴重受損，及壞死性腦病變與腦炎，經給予強心劑、流感抗病毒藥、抗生素，並以葉克膜治療，住院約2周仍過世，死因為流感併發急性壞死性腦病變導致心肺衰竭。

林詠青指出，另有南部40幾歲男性，本身有糖尿病、高血壓病史，未打本季疫苗；10月上旬出現發燒、畏寒，隔天急診就醫發現血氧很低，發炎指數上升、X光顯示右側肺炎。研判肺炎合併呼吸窘迫，收加護病房、給抗生素治療，住院PCR檢測出A型流感，但治療後仍未好轉，11月下旬過世，死因為流感併發肺炎重症。

疾管署統計，本流感季累計349例重症病例及53例死亡，其中重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者占83%為多，93%未接種本季流感疫苗。林詠青提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應盡速接種疫苗。