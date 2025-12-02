流感奪命最小僅5歲！ 疾管署提醒：未接種疫苗重症死亡風險高
〔記者邱芷柔／台北報導〕流感重症死亡威脅仍在！疾管署今(2日)公布上週新增9例流感死亡個案，其中包括1名年僅5歲的女童，為本流感季年紀最小的死亡病例，女童起初因腹痛、便秘就醫，症狀卻迅速惡化，二度就醫確診感染A型流感，併發肺炎、腦炎及心肌炎，入住加護病房搶救兩週多仍不治。
疾管署防疫醫師林詠青說明，這名北部5歲女童無潛在病史，去年11月曾接種流感疫苗，但未施打今年本季疫苗，10月底首次出現腹痛、便秘，急診後返家，隔日發燒再度就醫，快篩A型流感陽性並給予抗病毒藥物，但返家後突然嘔吐、全身痙攣與意識改變，三度送醫，檢查顯示心肌、肝臟及發炎指數上升，出現雙側肺炎，並因流感併發腦炎與心肌炎，心臟功能嚴重受損，即使動用葉克膜與強心劑，仍於11月中旬不幸死亡，死因為流感併發急性壞死性腦病變。
另有南部40多歲男性，患有糖尿病與高血壓，未接種本季疫苗，感染後併發肺炎與急性呼吸窘迫症候群不治；第三例為南部60多歲男性，具心血管疾病與慢性肺病史，病程長達近2個月，最終死於流感併發肺炎與敗血性休克。
林詠青提醒，幼童、慢性病患者及65歲以上長者為流感重症高風險族群，且本次新增死亡個案幾乎皆未接種疫苗。疾管署統計，本流感季至今，國內累計349例流感重症、53例死亡，其中65歲以上長者占64%，具慢性病史者占83%，93%未接種本季流感疫苗。
此外，疾管署副署長林明誠也提醒，腸病毒仍處流行期，社區以克沙奇A型為主，5歲以下幼童重症風險最高。家長若發現孩童出現發燒、手足口病或口腔潰瘍，應提高警覺，若合併嗜睡、意識不清、持續嘔吐或肢體無力等前兆，應立即送醫。
疾管署強調，流感、新冠與腸病毒三大疫情並存，秋冬季節不可掉以輕心，其中接種流感疫苗仍是預防重症與死亡最有效方式，高風險族群務必盡速接種，及早建立保護力。
