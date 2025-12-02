流感奪命最小僅5歲！ 疾管署示警：疫情2周內會反撲上升

流感疫情脫離流行期後，流行指數已連續8周下降，惟流感併發重症以及死亡案例仍持續發生，且疾管署資料顯示，流感疫情這2周就會反撲上升，故提醒民眾利用有限的時間接種本季流感疫苗，因為疫苗需要14天才能發生保護力。

疾管署預防辦公室主任林詠青醫師表示，上周門急診類流感就診人次8萬7162，與前周持平，但仍發生了24例流感併發重症，以及9例死亡病例。

其中北部5歲女童是本流感季年紀最小的個案，她沒有潛在病史，曾接種去年流感疫苗，但未接種本季流感疫苗。10月底女童一開始有些腹痛與便秘症狀，至急診就醫後，隔日又出現發燒及腹痛，於是再度就醫，此時醫師予以進行A型流感快篩呈陽性，於是給予流感抗病毒藥物治療，可是返家後，女童又出現嘔吐、全身痙孿跟意識改變的情況，於是第三度再次前往急診就醫。

此時女童心肌酵素、肝指數及發炎指數都上升，她的雙肺X光也呈現雙側浸潤，所以研判她有流感併發的腦炎及心肌，且有血壓偏低的情況，做了心臟超音波檢查，也發現她的心臟收縮功能受損，期間醫師曾給予強心劑、流感抗病毒藥物及抗生素，最後還使用葉克膜治療，不過其腦部影像學檢查，已經發現她有急性壞死性腦病變，11月中旬不幸過世，距離開始住院約2周。

另一例則是南部40多歲男性，有糖尿病及高血壓病史，也未接種本季流感疫苗。他11月上旬時，一開始是有發燒、胃寒及呼吸困難的症狀，隔天到急診就醫，但就醫時血氧已很低，肺炎指數也上升，X光也顯示他已有右側肺炎，所以研判也是肺炎合併急性呼吸困難，故收住至加護病房，住院期間有做PCR，也有檢出是A型流感，所以有給流感抗病毒藥物治療，但個案症狀還是沒改善，11月下旬不幸過世，住院將近2周，死因為流感併發肺炎重症。

第3例案例是南部一名60多歲男性，本身也有心血管疾病跟慢性肺病病史，也未接種本季流感疫苗，他9月底便發病，有發燒、咳嗽及呼吸喘等症狀。到診所就診，流感篩檢也是A感流感，10月的時候，因症狀持續，後來又出現呼吸困難、低血壓及低血氧情形，到急診就醫，抽血也是發現發炎指數上升，X光也顯示肺炎，所以研判他是流感併發肺炎及敗血性休克，收住加護病房後，也有給予抗生素及流感抗病毒藥物治療，不過住院治療後病情還是沒有改善，11月下旬不幸過世。所以他從9到11月，足足住了2個月的院，死因也是因為流感併肺炎重症。

日韓流感快速上升 我國疾管署確保疫苗充足供應

疫情中心主任郭宏偉表示，聖誕節、跨年、寒假將屆，很多民眾都有出國的計畫，尤其是日、韓是很多國人選擇出遊的首選。根據疾管署監測，日、韓目前流感疫都快速上升，流行的病毒也都跟台灣一樣是A型H3N2。另日本流感疫情上升，高於近4年同期新高，且預估會較去年提前1個月進入高峰，病例數以宮城、福島、及岩手縣為高。韓國流感疫情則高於6年同期，且預期會比去年提早2個月進入高峰。

疾管署副署長林明誠表示，今年流感疫苗打氣旺盛，較去年同期增加了16%；因此，疾管署又增加採購了15萬劑流感疫苗，目前已確定買到13.1萬劑，剩下的1.9萬劑應該也沒問題。疫苗廠牌有5000劑是塞諾菲，其餘則是東洋，12月下旬應該就會鋪貨至各縣市。

