流感奪命！東部6旬婦染A流「發病3天併肺炎、敗血症」加護搶救5天不治

記者簡浩正／台北報導

流感併發重症與死亡個案說明。（圖／記者簡浩正攝影）

衛福部疾病管制署今（20）日表示，類流感門急診就診人次上週較前一週上升11.9%，急診佔比由前一週9.7%上升至10.3%，已接近流行期，各年齡層、各區都上升；副署長林明誠預估流感最快本週後進入流行期。上週新增17例流感併發重症病例以及2死，其中1名60多歲女性流感併發肺炎跟敗血症，住院5天不幸過世，死因為流感併發肺炎重症及呼吸窘迫。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，依據疾管署監測資料顯示，依據疾管署監測資料顯示，今年第2週(1/11-1/17)類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1週上升11.9%，近期呈上升趨勢；另上週(1/13-1/19)新增17例流感併發重症病例，包含1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，以及2例流感併發重症死亡(均為H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。

她說，本(2025-2026)流感季累計458例重症病例(119例H1N1、332例H3N2、1例A未分型、6例B型)及88例死亡(24例H1N1、62例H3N2、1例A未分型、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占63%)及具慢性病史者(占83%)為多，87%未接種本季流感疫苗。全球流感整體活動度高，鄰近國家/地區包括日本、韓國及香港近期呈下降或波動趨勢，惟仍處相對高點；此外，西/南/東南亞、歐、北非、中/南美洲及加勒比海地區流感陽性率仍高且流感活動上升，全球主要流行型別為H3N2，中/南美洲為H3N2及H1N1共同流行，非洲以H1N1為主。

林詠青（右）表示，微小病毒B19可能併發心臟、神經及肝、腎併發症，其中最危險的就是「心肌炎」，致死率三成。（圖／記者簡浩正攝影）

在2名流感死亡個案中，其中一名是東部60多歲女性。疾管署防疫醫師林詠青表示，該名女性本身患有慢性肝炎、內分泌及神經系統方面的慢性病史，未接種本季流感疫苗，本月初出現呼吸困難、虛弱無力等症狀，發病3天後至醫院急診，檢查發現血氧、血壓偏低，抽血顯示發炎指數上升，快篩結果為A型流感陽性。

因醫師診斷為流感併發肺炎及敗血症，隨即收治加護病房，並給予流感抗病毒藥物治療。不過這名女子在住院期間持續發燒，且呼吸困難症狀未見改善，整體評估肺炎情形在治療下仍無明顯好轉，住院5天後不幸於1月中旬過世，死因為流感併發肺炎重症及呼吸窘迫。他強調符合公費流感、新冠疫苗的民眾，特別是長者幼兒跟高風險族群應儘早接種，增進保護力。

