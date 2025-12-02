流感奪命！5歲女童A流併發「壞死性腦病變」 裝葉克膜也救不回

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

疾病管制署今（2）日發布最新疫情資訊，上週新增了24名流感併發重症患者以及9例死亡個案，其中包含本流感季至今最年輕的死亡病例。疾管署防疫醫師林詠青透露，該名過世患者為年僅5歲女童。女童起初在10月底確診為A型流感後，返家休養病況卻急轉直下，緊急送醫後診斷為流感併發腦炎及心肌炎。儘管醫療團隊使用了強心劑與葉克膜進行搶救，然而檢查發現腦部出現壞死性病變，經兩週治療仍宣告不治。

年僅5歲女童10月底確診為A型流感後，併發腦炎及心肌炎，經兩週治療仍宣告不治。（示意圖/photoAC）

根據疾管署的監測數據，第48週（11月23日至29日）因類流感症狀前往門急診就醫的人次達8萬7,162人，與前一週相比大致持平；另近一週的新增病例方面，重症個案增加了24例（含3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型），死亡案例則新增9例（其中3例H1N1、6例H3N2）。

據實驗室檢測數據所分析目前的社區流行趨勢，呼吸道病原體仍以流感病毒最為活躍，型別主要為A型H3N2，其次才是B型與A型H1N1。統計本流感季（2025至2026年）截至目前的數據，累計已出現349例重症（以H3N2佔多數）及53例死亡個案。結合重症患者自身情況，65歲以上長者占比達64%，具有慢性病史者更占了83%，且這些重症個案中高達93%未接種當季流感疫苗。

縱觀國際疫情，全球流感活躍度正逐漸升溫，主要流行病毒株同樣為A型H3N2，鄰近的日本、韓國與中國疫情均呈現上升走勢；此外，西南歐、東歐、北非、中美洲及加勒比海地區的流感活動度與陽性率亦同步攀升，部分位於歐洲、亞洲及非洲國家的流感陽性率甚至已突破30%。

疾管署呼籲，近期氣候多變，民眾應提高警覺防範呼吸道傳染病，並密切注意流感與新冠病毒轉為重症的可能性，一旦出現呼吸急促或困難、胸痛、痰中帶血、發紺、低血壓或意識不清等危險警訊，務必立即就醫爭取治療黃金時間；同時建議長者、幼童及慢性病患者等高風險族群，應盡快完成流感與新冠疫苗的接種，以建立足夠的保護力，減少感染後演變為重症或死亡的機率。

