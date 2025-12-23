流感奪命！ 6旬婦發燒畏寒後「反覆心跳停止」搶救三周不治 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

儘管流感疫情罕見12月底了還在低點，但威脅依舊。疾管署今（23）日公布上週國內新增16例流感併發重症病例及6例死亡。死亡個案當中較特殊的，有一名南部60多歲女性，先是近半個月間歇性發燒、畏寒，急診就醫時，發現已有肺炎，儘管給藥治療，仍反覆發生心跳停止，住院搶救三周不治。

疾管署監測，上周國內類流感門急診就診共計8萬3851人次，與前一週相當，罕見在12月底疫情仍處於相對低點；另上周新增有16例流感併發重症病例（3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型）及6例死亡（均H3N2）。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名死亡的南部60多歲女性，本身有多重慢性疾病病史，包括糖尿病、高血壓、高血脂以及氣喘，今年沒打流感疫苗，11月開始出現間歇性發燒、畏寒，持續約二周，11月底赴急診就醫，肺部X光發現有腫塊，馬上收治住院進行評估。

林詠青說，不過，該名女性住院後隨即出現呼吸困難，轉入加護病房，快篩顯示感染A型流感，且有肺炎情形，雖經給予抗病毒藥物治療之後，仍反覆發生心跳停止，併發黴菌感染，最終於12月中過世，住院共三周，死亡原因為流感併發重症及侵襲性黴菌感染。

疾管署疫情中心副主任李佳琳提醒，雖然國內流感疫情持平，但國際疫情有升溫，且近期氣溫變化大，年末聚會及活動又增加，評估流感疫情傳播風險上升。

疾管署提醒，時序入冬為呼吸道傳染病好發季節，流感及新冠病毒仍持續活躍於社區環境中，疾病傳播風險不容忽視，除落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息等衛生習慣，呼籲尚未接種新冠疫苗的公費對象，尤其為65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快完成接種及早增強保護力，減少感染及相關併發症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

