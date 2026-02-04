流感好了卻咳不停 9歲童「大白肺」竟感染黴漿菌

烏日林新醫院過敏氣喘科主任賴永清(左)為女童治療肺炎。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕再過不到兩週就是馬年春節，台中醫療院所發現小兒流感有升溫趨勢，大肚區9歲林姓女童，確診A型流感後接受克流感治療5天，症狀明顯改善，女童持續輕微咳嗽，4週後症狀加重甚至咳到肋骨疼痛，並再度高燒至39.6°C，經烏日林新醫院查出感染黴漿菌肺炎，住院接受抗生素治療。

不少家長憂心，兒童流感痊癒後持續咳嗽，究竟是否潛藏合併症，9歲女童「小辰」確診A流合併感染黴漿菌，診所僅針對A流進行治療，沒想到黴漿菌潛伏多週讓症狀變得更嚴重，經烏日林新醫院過敏氣喘科主任賴永清查出，感染黴漿菌肺炎，使用抗生素治療，經住院7天康復出院。

肺炎黴漿菌引發的非典型呼吸道感染，患者發燒仍保有活力被稱為「行走肺炎」，賴永清醫師說，根據患者胸部X光檢查顯示為右下肺葉肺炎，且血液檢驗查出白血球數等多項感染指數上升，表示有明顯細菌性感染，泌尿道也受到感染，進一步檢驗發現，黴漿菌抗體濃度高達128倍，正常值應小於16倍，推估黴漿菌感染至少持續4週以上。

小辰住院期間，針對黴漿菌肺炎與泌尿道感染使用抗生素治療，另也搭配噴霧治療改善黃綠色濃痰，幫助濕潤呼吸道、稀釋痰液、減輕發炎和支氣管痙攣。

醫療團隊指出，兒科病房護理團隊指導正確拍痰技巧，幫助患者排出痰液，改善咳嗽、呼吸困難症狀，治療經3天後，痰液由原本黃綠濃稠轉為透明，7天後順利康復出院。

賴永清醫師提醒，黴漿菌臨床表現較緩慢，初期可能僅有輕微咳嗽或痰音，容易被誤認為感冒或流感後遺症，潛伏期約1至4週，若未及時檢查與治療，超過2至3週會合併發燒、喉嚨痛，甚至可能引起肺炎，合併其他感染。

