流感威脅升級 衛生局籲高風險族群盡速接種
[NOWnews今日新聞] 隨著年末聚會、旅遊旺季到來，加上冷氣團頻繁南下，全台流感疫情持續升溫。根據衛生福利部疾病管制署資料，第48週（11/23–11/29）全國類流感門急診就診人次達 87,162 人；台中市為 13,237 人，與前週相當。台中市政府衛生局提醒，流感傳播風險仍在上升，民眾出入公共場所應自主佩戴口罩、勤洗手並落實咳嗽禮節，符合公費疫苗資格者更應儘速接種，以降低重症風險。
衛生局提醒，若出現呼吸困難、呼吸急促、嘴唇發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，務必立即就醫，並在家休息，避免前往公共場所，保護自己也守護家人健康。
衛生局長曾梓展表示，國內社區目前以 A型H3N2 流感 為主要流行病原，鄰近日本、韓國與中國疫情也同步攀升，加上年底活動密集，更需提高警覺。他呼籲民眾在人潮聚集場所務必佩戴口罩、注意手部衛生，身體不適時應在家休息不上班、不上課，以降低傳播風險。符合公費流感疫苗資格者可透過台中市疫苗預約平台預約，或至合約院所採非平台方式預約，盡速完成接種提升保護力。台中市目前共有 647 家 公費流感抗病毒藥物合約院所，儲備量充足，若出現症狀應儘速戴口罩就醫並遵照醫囑治療。
衛生局指出，中市今（114）年度共採購 82萬5,685 劑 公費流感疫苗，截至 12 月 3 日已完成接種 77萬9,352 劑，使用率達 94.4%，目前僅剩約 4萬6,000 劑。
衛生局強調，疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力。近期氣溫變化劇烈，建議長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，在參與年末聚會或出國旅遊前務必完成接種。市民若需前往醫療照護機構、搭乘大眾運輸或進入人潮聚集處所，也應自主佩戴口罩、勤洗手並遵守咳嗽禮節；若身體不適，請留在家中休息不上班不上課，不僅保護自身健康，也能減少病毒擴散風險。
