流感季來臨病例增 新加坡診所接種需求熱度升

（中央社記者吳昇鴻新加坡29日專電）2025年接近尾聲，隨著出遊潮增加，新加坡醫師指出，近1個月就醫病患出現流感症狀比例上升趨勢。新加坡診所醫師鍾榮康告訴中央社，今年10月起，診所已陸續出現多起流感及一般感冒病例，流感疫苗接種熱度增加。

根據新加坡傳染病管理局公布的每週傳染病數據，因急性上呼吸道感染前往綜合診所求醫的人數逐步上升，11月中旬為每日平均2443人，到了12月中旬每日平均有2523人患病求醫。

新加坡診所醫師鍾榮康（Chung Wing Hong）今天接受中央社訪問時表示，流感季節通常從年底開始，預計會持續到明年初。今年10月起，診所已陸續出現多起流感及一般感冒病例；流感季節來臨、氣候轉變，加上民眾出國及旅遊潮，使得出現感冒症狀的患者增加是常見現象。

他提到，許多新加坡民眾從10月起前往診所接種疫苗，11月、12月也有民眾要求接種預防針；接種流感疫苗後，患者罹患重症感冒的機會通常會減少，鼓勵民眾在合適的時機接種疫苗，以提升對抗病毒的免疫力。

新加坡是全球主要航空與海運樞紐，航空航線連接約170個城市，海運通達逾600個港口，被視為國際旅運與貿易的重要中樞，並促進全球人流與貨物流通全球。

今年初藝人大S因流感併發肺炎過世，使得流感疫苗接種熱度提高。在新加坡，有基層診所接到有關接種流感疫苗的預約和詢問比平常多了5至10倍。

一名已施打疫苗的42歲民眾阿明（Ah Ming）告訴中央社，原本覺得流感只是咳嗽感冒，但最近身邊許多友人感冒，加上看到年初大S逝世新聞才知道流感可能引發重症，因此自己與長輩前來接種「相對安心」。

新加坡傳染病管理局政策與系統組總司長白偉揚，近日在聯合早報報導中表示，截至今年11月，新加坡65歲及以上年長居民的流感疫苗接種率為45.1%，高於去年同期的37.9%。（編輯：韋樞）1141229