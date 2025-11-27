流感季恐提早且趨嚴重 芝醫生籲做好防護
隨著冬季降臨，芝加哥居民紛紛拿出手套、帽子與厚重外套，為寒冷天氣做準備。不過，衛生官員提醒，今年流感季可能比往年更長、更嚴重，民眾應增加防護用品，如手部消毒液、口罩及維生素 C。
芝加哥大學感染疾病專家蘭登(Dr. Emily Landon)指出，今年流感季「看起來會相當嚴峻」。原因之一在於，美國通常依據南半球冬季流行的病毒株設計北半球的流感疫苗，但今年南半球流感病毒在冬季期間出現「顯著抗原漂移」(pretty significant antigenic drift)，病毒株持續變異以逃避免疫系統反應。
蘭登表示：「我們面對的流感病毒，與今年的流感疫苗不同。」加上今年流行的病毒株相對罕見，芝加哥居民自然免疫力較低，因此感染風險更高。
根據蘭登觀察，芝加哥地區流感住院病例已較往年同期增加。她提醒，即便流感病例提早出現，也不代表流感季會提前結束，整體感染期可能延長。
針對防疫措施，蘭登建議民眾在公共場所戴口罩、勤用手部消毒液並經常洗手，接種疫苗仍是最有效的保護方式。對於搭乘飛機的人，她特別建議清潔座椅、餐桌、椅背扶手及安全帶扣，並隨身攜帶消毒液保持手部清潔。蘭登表示：「尤其在感恩節至聖誕節期間，避免感染流感或 COVID-19 非常重要。」
至於新冠病毒COVID-19，蘭登指出，官方仍在觀察病毒本季的傳播情況，目前病例數不多。她說：「COVID-19尚未形成明確的季節性流行，預計冬季高峰不會在假期前出現。」
更多世界日報報導
谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳
幫孩子找依靠 華女移民到美11年生6娃成大家庭
其他人也在看
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
久坐超傷身、奪命！研究揭「1物」真可補救：讓血管有彈性
久坐已成為現代生活的日常，而久坐已被確定會增加死亡率、心血管疾病、代謝疾病等。食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，可可黃烷醇可以抵銷久坐造成的傷害。黃烷醇是類黃酮的一種，是植物多酚的一員，常見於茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 17 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 4 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 2 小時前
很多人不知道！新研究揭「1食物」真會害人惡夢
一般人認為，睡前喝牛奶等乳製品有助睡眠，但醫師江守山表示，最新研究發現，睡前吃起司等乳製品會導致惡夢，因為乳製品在晚上食用時難以消化。研究人員發現，乳糖不耐症與胃腸道症狀、惡夢和睡眠品質不佳有關。研究並發現，食用水果、蔬菜和花草茶有助於改善睡眠。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
半年狂瘦7kg！58歲日本婦女不運動、不節食，只因改吃這些「減肥食物」瘦回年輕時的好身材！
隨著年紀增長，減肥這件事往往變得越來越不順利。許多 40＋ 的女性都表示，年輕時少吃幾天、隨便動一動就能瘦，但進入中年後，代謝速度大幅下降，若營養攝取不夠，不只瘦不下來，還會讓身體更疲累、免疫力下降，女人我最大 ・ 6 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 3 天前
M痘疫情持續！11月新增7例「皆本國青壯男性」 全台案例分布曝光
疾管署說明，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年11月24日累計確診504例病例（469例本土及35例境外移入），其中今年計確診52例（45例本土及7例境外移入病例），社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clad...CTWANT ・ 1 天前
研究揭「1能力」＝心臟健康度 醫喊：現在練還得及
心臟是人體最重要的器官，一篇研究發現，握力強不強可能與心臟健康息息相關，握力越強，心血管越健康。此外，若能每週累積至少150分鐘的中度至劇烈身體活動，對於握力較弱或中等的人而言，可明顯降低死亡風險。心臟科醫師表示，民眾若無暇進行戶外運動，可多做「握力」運動，以訓練心臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 1 天前
想增肌又減脂？營養師：很多人「這1物吃太少」 難怪體態一直卡關
「減肥」對習慣久坐不動的現代人而言，可說是一大挑戰，而能做到減少體脂肪又不損失肌肉，更是一門大學問！減肥過程中如何能同時做到甩肥油、又保留原本的肌肉量呢？營養師張語希指出，答案就是「吃夠蛋白質」！蛋白質在保持身體肌肉、促進新陳代謝與增加飽足感上，扮演十足重要的角色。 減重為何要吃足夠蛋白質？ 以下逐一解釋為何攝取足夠的蛋白質，對於減重而言至關重要： 第一「維持肌肉量」：減肥時若熱量消耗多於熱量攝取，身體不僅會燃燒脂肪，同時也可能分解肌肉以提供能量。因此，攝取足夠蛋白質有助於補充「胺基酸」，其為構成蛋白質的基本單位，是肌肉維修的主要原料。而保持肌肉量有助提升基礎代謝率，讓身體燃燒更多熱量！ 第二「增加飽腹感」：研究顯示，蛋白質在三大營養素（醣類、脂質、蛋白質）中最能增加飽足感。攝取高蛋白質的食物可以減少飲食過量的風險，輕鬆控制卡路里的攝入、將減肥的難度降低，不會在減重一開始就有「越級打怪」的感受。第三「提升新陳代謝」：蛋白質的「食物熱效應」（TEF）較高，也就是身體在消化蛋白質時，同時會消耗更多熱量。正因為身體需要更多能量來處理蛋白質，因此會促成身體的新陳代謝，幫助燃燒更多脂肪。 改變飲常春月刊 ・ 21 小時前
醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖
天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。 1000健康2.0 ・ 6 小時前
男遭T91步槍傷臉骨粉碎！ 三總醫巧手+3D列印「拚回整張臉」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 T91步槍槍傷貫穿，多虧3D列印加上醫師巧手，順利重建顱顏！三軍總醫院今（26）日發表最新醫療成果，該院整形外科團隊結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，協助一名遭T91步槍造成臉骨粉碎、呼吸道阻塞、甚至腦部直接暴露的嚴重個案，精準重塑骨骼結構，恢復外貌。 三總整形外科主治醫師徐國峰表示，該名25歲的男子被轉送進...匯流新聞網 ・ 23 小時前
日旅注意！愈來愈多國人赴日返台發燒 半數「確診流感」
即時中心／徐子為報導疾管署署長羅一鈞今（25）指出，日本流感疫情升溫，且會在耶誕節前後達到高峰。台中小兒科醫師施勝桓觀察，目前流感症狀以高燒、畏寒、倦怠、肌肉痠痛等4大症狀為主，最近患者出現這類症狀，經快篩有半數確診是流感，近兩週出現不少從日本返台的民眾，入境時被偵測出高燒，或是回台後有流感症狀就醫。民視 ・ 1 天前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小結節3年長到近1公分屬很早期肺癌 醫：低劑量電腦斷層重要
有心血管疾病的63歲男子，自費做低劑量電腦斷層檢查，意外發現右上肺有0.7公分大的毛玻璃樣病灶，影像特徵雖不見得是惡性，但追蹤3年，病灶緩慢增大到近1公分，醫、病討論後決定手術切除，最終病理證實為第1期微小侵犯腺癌，屬很早期的肺癌，術後無需化療，追蹤迄今也未見復發。自由時報 ・ 1 天前