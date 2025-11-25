流感季老是中鏢、感冒好不了？中醫：不是病毒太兇，是你的「正氣」太弱
今年流感來得又快又猛，在同一個辦公室裡，有些人三不五時就感冒「中鏢」，有人卻能整季平安無事，這往往歸因於「免疫力不足」，但從中醫的角度來看，這其實是體內「正氣」不足。面對流感季節，民眾該如何補足正氣，築起防禦牆，預防病毒侵襲？
今年北半球的流感季明顯提前升溫，澳洲、紐西蘭、日本等國陸續進入大流行，A型H3N2傳播快速，加上疫情後的「免疫負債」，多國病例明顯上升。台灣也不例外。根據疾管署監測，門急診類流感就診人次持續攀升，顯示這波疫情的確不容輕忽。
60歲的李小姐感冒3天，初期症狀是流鼻水，鼻咽部微熱感，接著發燒、頭痛、咽喉腫脹疼痛、聲音沙啞、全身肌肉痠痛無力。她原以為休息、多喝水就能好，但症狀愈拖愈重，最後到醫院就診，評估為類流感。
打了疫苗還是得？關鍵在於「正氣」
「我才打過流感疫苗，怎麼還會得？」李小姐百思不解。馬偕醫院中醫部內科主治醫師李炎東解釋，問題不是疫苗失效，而是身體的「正氣」不足，擋不住外來的風寒與病毒。
然而，「正氣」究竟是什麼？李炎東說，中醫所指的正氣，是人體抗病能力、自我修復與防禦機能的總和，概念上接近西醫所說的免疫力。正氣由肺、脾、腎等臟腑共同維持：肺主氣、司呼吸，是抵禦外邪的第一道防線；脾負責飲食轉化，是正氣的來源；腎則藏精納氣，與元氣與體力密切相關。
在中醫理論中，「邪」指的是致病因素，包括季節性的風、寒、濕等外在邪氣，也涵蓋病毒、細菌等病原體。當正氣不足時，身體的防禦力下降，外邪便容易「乘虛而入」。因此，中醫並不單純把感冒原因歸為「免疫力差」，而是更看重體內的正氣是否足以抵禦外邪。
中醫認為感冒與流行性感冒，多半和「風邪、寒邪」入侵有關。外在的風寒與人體對抗時，會不會生病，取決於兩者之間的平衡是否被打破，而影響平衡除了外在環境，更關鍵是體內的「正氣」夠不夠強。
為何同樣感染，症狀差這麼多？
當正氣較虛時，風寒就容易趁虛而入；相反地，體質壯、正氣足的人，外邪就比較難攻進來。也因此，同樣感染流感，有人流鼻水兩三天就好，有人卻高燒不退、全身痠痛、四肢無力。差別往往在於正氣強弱不同，外邪入侵的深淺也不一樣。
李炎東說，中醫在判斷感冒或流感時，不只看症狀，也會依照患者的體質處理。若體質較強，外邪多半只停留在身體表層，症狀相對較輕，把表邪祛除後，通常很快恢復；但若體質偏弱，外邪容易深入，症狀也會拖得久，除了祛邪之外，還得同時把正氣扶起來，身體才撐得住。
或許因為如此，很多人在急性期接受西醫治療後，會再回到中醫做調理。李炎東表示，通常情況較重、想讓身體快點恢復的人，會選擇中醫與西醫並行治療。兩種藥物只要間隔時間服用，彼此並不衝突。
中醫治流感：先祛外邪，再扶正氣
中醫治療大致從2個方向著手：1是把外邪從表層祛除，2是扶正體內的正氣，讓身體重新回到平衡。若是風寒侵犯表層為主，臨床會依照舌脈與症狀，選用《傷寒論》中的方劑，如桂枝湯、葛根湯等，以達到「去表邪」的效果。
至於扶正氣，則需視患者當下狀態調整。不少人罹病後，覺得身體虛弱，可以藉由中醫調理恢復元氣。他指出，通常中醫會在藥方裡加入補氣、強身的藥材，讓正氣慢慢回來，預防再度受到外邪的入侵。
另一種常見情況，有些人看完西醫後症狀改善，但仍留下「尾巴」，最典型的是咳嗽三不五時冒出來、拖上好一陣子。這時可以透過中醫調理體質、收斂餘邪，將這個惱人的症狀徹底解決。
正氣不足最怕反覆感染！中醫提供3調理方法
感冒痊癒後，很多人覺得身體沒完全恢復，或擔心下一波又感染。李炎東建議，從日常保養、症狀舒緩與飲食作息等3方面下手，讓身體漸漸回到最佳狀態。
1.多喝補氣茶：
平常可以多喝薑茶，只要切幾片老薑煮水當茶水喝，就能讓身體暖起來、促進氣血循環。或用黃耆、黨參等補氣藥材泡茶，做為日常保養，幫助體力提升。
2.穴位緩解症狀：
感冒初期可以搭配穴位按壓緩解症狀。最常用的是位於手背虎口的合谷穴，對多數呼吸道不適都有幫助；喉嚨不舒服時，則可按壓列缺穴（位於手腕橈骨莖突上方）或大拇指指甲根旁的少商穴，可幫助舒緩喉嚨刺激。
3.避免愈補愈糟：
感冒時避免亂補，是中醫非常重視的一點。像薑母鴨、麻油雞等燥熱性的大補食物，可能造成喉嚨痛、發炎等症狀更嚴重。李炎東提醒，這時更應該維持規律作息、充足睡眠與均衡飲食，才是強健正氣的根本。
正氣足夠，病毒就攻不進來
流感季節年年都會來，但真正決定「會不會中鏢」，是身體能不能撐住外來的風寒與壓力。李炎東提醒，調整體質不是等生病才開始，日常的作息、飲食與適度運動，都是撐住正氣、避免重複感染的關鍵。
無論是透過西醫治療急性症狀，或由中醫調理體質，都有其角色與分工。找到最適合自己的方式，讓身體維持在最佳狀態，才是真正能安心度過整個冬天。
延伸閱讀：
MBTI馬年飆好運指南！命理師揭「破財」禁忌：雜物千萬別放1方位
流感季老是中鏢、感冒好不了？中醫：不是病毒太兇，是你的「正氣」太弱
室溫太低會傷身！醫揭「最低安全溫度」：低於這度數，健康、幸福感都下滑
其他人也在看
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 1 天前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 3 小時前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 5 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 10 小時前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
「喀」一下扳機指！台南8旬婦手指長期痛到崩潰 靠1招2個月成功緩解
台南一名83歲陳姓婦人雙手手指長期疼痛，吃飯、拿物都十分吃力，前往台南市立醫院中醫部就診，診斷發現此為俗稱的「扳機指」，主要因手指肌腱過度使用導致發炎腫脹，使肌腱在滑過腱鞘時被卡住，經過針灸治療治療後，已經大幅改善，重拾日常自理能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 天前
48歲男關節退化！膝蓋「腫脹1.5倍大」中醫「2招」治療2周…能走了
新竹市48歲男性左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷為膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，經親友介紹至診所看診，治療上運用針灸搭配內服中藥，兩週治療後患者已可順利行走，工作時也能恢復久站。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累
有些早餐看似健康，實則暗藏血糖炸彈，甚至影響一整天的精神。營養師薛曉晶列出5種「早餐地雷」，分別是燕麥奶、份量失控、主食搭配含糖飲料、過多碳水化合物、加工低醣產品，長期大量攝取恐讓血糖失控，容易感到飢餓，反而越吃越胖。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台人1年狂嗑近5億顆安眠藥！醫揭3大疾病隱憂「5族群」恐有罹癌風險
國人使用安眠類藥物逐年增加，年用量已近5億顆；令人關注的是，用藥族群已不再侷限於中老年人。醫師表示，每4位成年人中就有1人有失眠困擾，而且仍持續上升中，長期睡眠不足會使身體進入慢性發炎狀態，導致代謝與荷爾蒙調節失衡，增加高血壓、糖尿病、心血管疾病、甚至癌症的風險 。不過，若長期依賴傳統安眠藥物也有失智等風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
全台HIV逾3.6萬人！醫敲「2大新警鐘」：年齡層大降、年輕族群增
台灣HIV逾3.6萬人，雖近年新增個案逐漸趨緩，三項「95 指標」達成值高於全球平均值，但仍存在治療與照護需求未完全滿足的現象。醫師更示警近年新確診感染者「年齡有下降趨勢、年輕族群感染比例上升」，也為防治佈局敲響警鐘。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
赴日旅遊注意！「蘋果病」疫情升溫 出疹前傳染力最強 3族群小心
最近要去日本旅遊的民眾注意，除了流感流行之外，日本「蘋果病」也有上升趨勢！兒童感染科醫師顏俊宇指出，最近門診已出現不少剛從日本旅遊回國的兒童，出現蘋果病症狀。這些孩子通常在回台灣後出現輕微感冒、微微發健康2.0 ・ 10 小時前