流感季老是中鏢、感冒好不了？中醫：不是病毒太兇，是你的「正氣」太弱

今年流感來得又快又猛，在同一個辦公室裡，有些人三不五時就感冒「中鏢」，有人卻能整季平安無事，這往往歸因於「免疫力不足」，但從中醫的角度來看，這其實是體內「正氣」不足。面對流感季節，民眾該如何補足正氣，築起防禦牆，預防病毒侵襲？

今年北半球的流感季明顯提前升溫，澳洲、紐西蘭、日本等國陸續進入大流行，A型H3N2傳播快速，加上疫情後的「免疫負債」，多國病例明顯上升。台灣也不例外。根據疾管署監測，門急診類流感就診人次持續攀升，顯示這波疫情的確不容輕忽。

60歲的李小姐感冒3天，初期症狀是流鼻水，鼻咽部微熱感，接著發燒、頭痛、咽喉腫脹疼痛、聲音沙啞、全身肌肉痠痛無力。她原以為休息、多喝水就能好，但症狀愈拖愈重，最後到醫院就診，評估為類流感。

打了疫苗還是得？關鍵在於「正氣」

「我才打過流感疫苗，怎麼還會得？」李小姐百思不解。馬偕醫院中醫部內科主治醫師李炎東解釋，問題不是疫苗失效，而是身體的「正氣」不足，擋不住外來的風寒與病毒。

然而，「正氣」究竟是什麼？李炎東說，中醫所指的正氣，是人體抗病能力、自我修復與防禦機能的總和，概念上接近西醫所說的免疫力。正氣由肺、脾、腎等臟腑共同維持：肺主氣、司呼吸，是抵禦外邪的第一道防線；脾負責飲食轉化，是正氣的來源；腎則藏精納氣，與元氣與體力密切相關。

在中醫理論中，「邪」指的是致病因素，包括季節性的風、寒、濕等外在邪氣，也涵蓋病毒、細菌等病原體。當正氣不足時，身體的防禦力下降，外邪便容易「乘虛而入」。因此，中醫並不單純把感冒原因歸為「免疫力差」，而是更看重體內的正氣是否足以抵禦外邪。

中醫認為感冒與流行性感冒，多半和「風邪、寒邪」入侵有關。外在的風寒與人體對抗時，會不會生病，取決於兩者之間的平衡是否被打破，而影響平衡除了外在環境，更關鍵是體內的「正氣」夠不夠強。

為何同樣感染，症狀差這麼多？

當正氣較虛時，風寒就容易趁虛而入；相反地，體質壯、正氣足的人，外邪就比較難攻進來。也因此，同樣感染流感，有人流鼻水兩三天就好，有人卻高燒不退、全身痠痛、四肢無力。差別往往在於正氣強弱不同，外邪入侵的深淺也不一樣。

李炎東說，中醫在判斷感冒或流感時，不只看症狀，也會依照患者的體質處理。若體質較強，外邪多半只停留在身體表層，症狀相對較輕，把表邪祛除後，通常很快恢復；但若體質偏弱，外邪容易深入，症狀也會拖得久，除了祛邪之外，還得同時把正氣扶起來，身體才撐得住。

或許因為如此，很多人在急性期接受西醫治療後，會再回到中醫做調理。李炎東表示，通常情況較重、想讓身體快點恢復的人，會選擇中醫與西醫並行治療。兩種藥物只要間隔時間服用，彼此並不衝突。

中醫治流感：先祛外邪，再扶正氣

中醫治療大致從2個方向著手：1是把外邪從表層祛除，2是扶正體內的正氣，讓身體重新回到平衡。若是風寒侵犯表層為主，臨床會依照舌脈與症狀，選用《傷寒論》中的方劑，如桂枝湯、葛根湯等，以達到「去表邪」的效果。

至於扶正氣，則需視患者當下狀態調整。不少人罹病後，覺得身體虛弱，可以藉由中醫調理恢復元氣。他指出，通常中醫會在藥方裡加入補氣、強身的藥材，讓正氣慢慢回來，預防再度受到外邪的入侵。

另一種常見情況，有些人看完西醫後症狀改善，但仍留下「尾巴」，最典型的是咳嗽三不五時冒出來、拖上好一陣子。這時可以透過中醫調理體質、收斂餘邪，將這個惱人的症狀徹底解決。

正氣不足最怕反覆感染！中醫提供3調理方法

感冒痊癒後，很多人覺得身體沒完全恢復，或擔心下一波又感染。李炎東建議，從日常保養、症狀舒緩與飲食作息等3方面下手，讓身體漸漸回到最佳狀態。

1.多喝補氣茶：

平常可以多喝薑茶，只要切幾片老薑煮水當茶水喝，就能讓身體暖起來、促進氣血循環。或用黃耆、黨參等補氣藥材泡茶，做為日常保養，幫助體力提升。

2.穴位緩解症狀：

感冒初期可以搭配穴位按壓緩解症狀。最常用的是位於手背虎口的合谷穴，對多數呼吸道不適都有幫助；喉嚨不舒服時，則可按壓列缺穴（位於手腕橈骨莖突上方）或大拇指指甲根旁的少商穴，可幫助舒緩喉嚨刺激。

3.避免愈補愈糟：

感冒時避免亂補，是中醫非常重視的一點。像薑母鴨、麻油雞等燥熱性的大補食物，可能造成喉嚨痛、發炎等症狀更嚴重。李炎東提醒，這時更應該維持規律作息、充足睡眠與均衡飲食，才是強健正氣的根本。

正氣足夠，病毒就攻不進來

流感季節年年都會來，但真正決定「會不會中鏢」，是身體能不能撐住外來的風寒與壓力。李炎東提醒，調整體質不是等生病才開始，日常的作息、飲食與適度運動，都是撐住正氣、避免重複感染的關鍵。

無論是透過西醫治療急性症狀，或由中醫調理體質，都有其角色與分工。找到最適合自己的方式，讓身體維持在最佳狀態，才是真正能安心度過整個冬天。

