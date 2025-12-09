流感季5大QA看這裡！2025流感疫苗有哪些廠牌？哪家最好？對雞蛋過敏能打嗎？【同場加映】「營養補給指南」iHerb雙12全站輸碼76折
流感高峰時節人人自危，不只台灣疫情居高不下，日本流感更是嚴峻，讓不少即將赴日旅遊的人感到焦慮。知己知彼、百戰百勝，關於流感的常見Q&A，這篇帶你一一來了解。流感疫苗今年有哪些？有廠牌迷思嗎？對雞蛋過敏就不能打流感疫苗？此外，別忘了回歸基本面，顧好身體才是關鍵。維持均衡飲食、充足睡眠、規律運動，是提升身體防禦力的重要基礎，小編整理網友常補給回購的營養素，快來檢視你是否都補足了？一起打造健康生活習慣，迎戰流感季節。
5大流感迷思看這裡！正確防疫不迷航
面對流感高峰期，除了積極接種疫苗、保持良好衛生習慣，更應掌握正確防護知識，避免被謠言誤導。幾項常見的流感QA，帶你一起破除迷思！
💡2025流感疫苗有哪些廠牌？
流感疫苗廠牌每年不盡相同，今年的公費疫苗廠牌有高端、國光、東洋、賽諾菲、GSK，純自費流感疫苗廠牌則有AZ、東洋、賽諾菲。詳見以下表格。
💡流感疫苗進口的比國產好？
疫苗專家李秉穎曾解釋，無論進口或國產，台灣可接種的流感疫苗，均通過食藥署審查，不良反應也差不多，不需有品牌迷思。
💡流感疫苗高峰期才打，會不會來不及？
完成疫苗接種後，需兩周以上才會開始產生保護力，因此一般建議在流感進入高峰期前，也就是10月開始接種，最遲12月完成。
💡對雞蛋過敏，就不能打流感疫苗？
因流感疫苗製程不斷進步，即便是雞胚蛋培養的流感疫苗，內含的雞蛋成分已極少化。國際上皆建議，雞蛋過敏者還是可接種流感疫苗，若真的很介意，可選擇非雞胚蛋培養的疫苗施打。至於其他過敏題質，則須事先諮詢醫師。
💡出國最好自費攜帶抗病毒藥？
台灣感染症醫學會秘書長王振泰指出，民眾未先就醫就自費購藥，無法分辨真實病因，不僅可能吃錯藥，產生抗藥性，更有延誤就醫的風險。同時，大量囤藥恐將排擠目前臨床病患的用藥需求。
迎戰流感季！熱門5大營養素一次看
流感疫情來勢洶洶，不僅引起國人高度關注，來看看這幾種網友超夯的人氣營養素，平常就要提高身體防護力。
β-葡聚糖
研究指出，β-葡聚糖能讓提升防護力，而香菇、靈芝、燕麥、大麥、海帶等食物，富含β-葡聚糖，又能補充膳食纖維，建議多多攝取。
益生菌
除了少去人多的場所，多洗手、維持充足的睡眠和適量的運動之外，補充營養素也很重要。建議益生菌可選擇200億以上才足夠量。此外，益生菌加上葡聚醣，有輔助加乘效果。
魚油
魚油富含OMEGA-3脂肪酸，提升保護力。除此之外，魚油也是眾所皆知的熱門保健食品，挑選上可兼顧EPA、DHA的含量，兩者都人體皆有不同層面的幫助。
薑黃
薑黃在醫學上被認定有多種營養價值，其中的薑黃素含量極少，難以靠飲食攝取足量，額外補充是一種普遍方式。可選擇奈米化的專利技術，達到高吸收的作用。除此之外，日常想補氣養肺，就要少吃容易助濕生痰的食物，例如甜食、油炸物、冰品。
維生素
維生素，是人體必備的六大營養素之一，雖然屬於「微量營養素」，但長期過度缺乏，會造成「隱性飢餓」，嚴重恐影響身體機能，不能輕忽。像是維生素C抗氧化、維生素D可補足平常日曬不足的問題。
